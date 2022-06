Il liceo scientifico “Galilei” sulla Luna:

consegna dell’annuario

e premi agli studenti più meritevoli

MACERATA - Si è svolta ieri la cerimonia conclusiva dell'anno scolastico. Il sommo poeta Dante, lo scienziato Galilei, il compositore e genio della musica Beethoven per la passerella di fine anno. TUTTI I PREMIATI

di Mauro Giustozzi

Il sommo poeta Dante, lo scienziato Galilei, il compositore e genio della musica Beethoven per la passerella di fine anno scolastico del liceo scientifico ‘Galilei’ di Macerata con l’evento ‘Io tu e la luna’ che ha visto affollarsi il teatro della società Filarmonico Drammatica di via Gramsci per la cerimonia di premiazione degli studenti più meritevoli e consegna del tradizionale annuario dell’istituto.

Un susseguirsi di eventi che hanno spaziato dallo spettacolo alla scuola, dai migliori studenti alla consegna alle autorità intervenute dell’annuario del liceo. L’appuntamento, presentato da Serenella Pagnanini, si è aperto con un’esibizione musicale, la sonata 27 di Beethoven ‘Al chiaro di luna’ che è stata interpretata al pianoforte dalla dirigente scolastica del ‘Galilei’ Roberta Ciampechini, prendendo lo spunto dalla luna nel primo canto del paradiso della Divina Commedia: è seguita la relazione del professor Angelo Chiaretti dantista di fama nazionale, poi le divagazioni astronomiche sull’unico satellite naturale della terra con il professor Manlio Bellesi, docente del liceo. Successivamente la premiazione, sempre a cura della dirigente Ciampechini, degli allievi che si sono distinti per aver aderito a concorsi e competizioni di carattere nazionale nell’anno scolastico 2021/22. Il terzo e conclusivo momento dell’evento ha visto le autorità intervenute alla cerimonia di ricevere l’annuario del liceo, edito a cura dell’associazione Amici del Liceo: il presidente dell’associazione, Stefano Perugini, ha presentato alcuni dei soci che hanno contribuito alla stesura dell’annuario, affiancando gli interventi di alcuni docenti del liceo con scritti inediti. Tra i partecipanti alla cerimonia molti ex allievi del liceo ‘Galilei’, Paola Ballesi, curatrice della mostra dedicata a Wladimiro Tulli a Palazzo Buonaccorsi, i vertici dell’Ufficio Scolastico col direttore regionale Ugo Filisetti e quello provinciale Roberto Vespasiani, il vice sindaco di Macerata Francesca D’Alessandro, il rettore di Unimc Francesco Adornato, la pro rettrice di Unicam Barbara Re e l’avvocato Giancarlo Giulianelli, Garante regionale per i diritti della persona.

Questi gli studenti premiati sul palco della Filarmonica. Anno scolastico 2021-22 Eccellenze liceo scientifico ‘Galilei’, classe e merito: Storani Filippo, Olimpiadi dell’astronomia classe 1L (prova nazionale); Mariotti Francesco, Olimpiadi di matematica classe 3C (prova nazionale); Cialdella Matteo, Olimpiadi di matematica classe 5E (prova nazionale); Angelozzi Sofia, Concorso letterario nazionale classe 2A (pubblicazione saggio); Ranzuglia Martina, Concorso letterario nazionale classe 5°A (pubblicazione saggio); Bernardo Matcovich, Premio nazionale ‘Asimov’ classe 3B (finalista); Mariotti Leonardo Maria, Premio nazionale ‘Asimov’ classe 4E (finalista).

Lavori Di Gruppo: Carlo Calcagni, Contest ‘Informatica X Gioco= Fantasia+Regole’ Unicam, classe 3L (tra i primi 12 in graduatoria nazionale); Francesco Cafarella, Contest ‘Informatica X Gioco= Fantasia+Regole’ Unicam, classe 3L (tra i primi 12 in graduatoria nazionale); Indira Consolani, Contest ‘Informatica X Gioco= Fantasia+Regole’ Unicam, classe 3L (tra i primi 12 in graduatoria nazionale); Francesco Genovese, Contest ‘Informatica X Gioco= Fantasia+Regole’ Unicam, classe 3L (tra i primi 12 in graduatoria nazionale); Edoardo Marconi, Contest ‘Informatica X Gioco= Fantasia+Regole’ Unicam , classe 3L (tra i primi 12 in graduatoria nazionale); Federico Tesei, Contest ‘Informatica X Gioco= Fantasia+Regole’ Unicam, classe 3L (tra i primi 12 in graduatoria nazionale); Riccardo Antonelli, Contest ‘Sostenibil-Mente’ Unimc, classe 5M (4° posto con il progetto per la realizzazione di pannelli solari con sistema di lenti); Zainab Aslam, Contest ‘Sostenibil-Mente’ Unimc, classe 5M (4° posto con il progetto per la realizzazione di pannelli solari con sistema di lenti); Davide Barracane, Contest ‘Sostenibil-Mente’ Unimc, classe 5M (4° posto con il progetto per la realizzazione di pannelli solari con sistema di lenti); Emanuele Genovese, Contest ‘Sostenibil-Mente’ Unimc, classe 5M (4° posto con il progetto per la realizzazione di pannelli solari con sistema di lenti); Angelica Morresi, Contest ‘Sostenibil-Mente’ Unimc, classe 5M (4° posto con il progetto per la realizzazione di pannelli solari con sistema di lenti).

