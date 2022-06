Cocaina e documenti falsi,

due persone in manette

CIVITANOVA - Gli arrestati sono il 58enne Marco Pennesi e la 26enne Crina Petronela Staicu. Nel pomeriggio si è svolta la convalida in tribunale, per entrambi obbligo di firma 3 giorni a settimana

17 Giugno 2022 - Ore 13:34 - caricamento letture

Blitz a casa di un 58enne, trovata cocaina. Nell’abitazione c’era anche una donna romena, che aveva un documento falso e 3 dosi di droga nella borsa. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia. In manette sono finiti il civitanovese, Marco Pennesi, e la 26enne Crina Petronela Staicu, domiciliata a Civitanova. Ieri gli agenti del commissariato di Civitanova, con il supporto di unità cinofile della Guardia di finanza di Civitanova, hanno proceduto alla perquisizione a casa del 58enne che era in compagnia della giovane straniera. Nell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto 12 grammi di cocaina, già confezionata e pronta per lo spaccio, oltre a 2.600 euro in contanti ed un bilancino di precisione. La donna aveva nella borsetta una parte dello stupefacente e materiale per il confezionamento. Inoltre aveva un documento d’identità risultato essere falso. Entrambi sono stati arrestati. Questo pomeriggio si è svolta la convalida al tribunale di Macerata. L’uomo e la donna sono assistiti dall’avvocato Sandro Moroni. La 26enne si è avvalsa della facoltà di non rispondere, il 58enne ha invece detto che la droga l’aveva comprata lui e di essere un consumatore. Il giudice Federico Simonelli ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi l’obbligo di firma per 3 giorni a settimana. L’accusa è sostenuta dal pm Stefano Lanari.

L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi implementati, scaturiti a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica ed a seguito di specifiche riunioni tecniche di coordinamento a cura della Prefettura di Macerata.

(Ultimo aggiornamento alle 17,40)

© RIPRODUZIONE RISERVATA