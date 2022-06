Atletica Avis sugli scudi,

un inizio giugno al top

MACERATA - Tanti ottimi risultati dei portacolori del sodalizio biancorosso nei vari appuntamenti in vista campionati italiani individuali assoluti in programma a Rieti dal 24 al 26 giugno e di quelli delle varie categorie

Dopo un mese di maggio dedicato ai campionati di società l’atletica leggera si avvicina a grandi passi al periodo più importante della stagione che vede in programma i campionati italiani individuali assoluti in programma a Rieti 24-26 giugno e quelli delle varie categorie. E’ un pirotecnico afflusso di risultati da tutte le sedi quello di questo inizio giugno.

Da Firenze, impegnato nel Challenge Assoluto arriva un magnifico terzo posto negli 800 di Ndiaga Dieng che guadagna il pass per i Campionati Italiani assoluti, superando la limitazione che quest’anno vede ammessi di diritto solo i primi 11 delle graduatorie nazionali stagionali, più, appunto, i primi cinque del Challenge. Che era in grandissima forma il bravo mezzofondista di Montecassiano, bronzo Paralimpico di Tokio 2021, l’aveva già dimostrato a Grosseto il 22 maggio dove in una straordinaria gara aveva migliorato il record sociale assoluto in 1’49”03. Ma è di questo fine settimana il 48”26 nei 400 ottenuto dal bravissimo “Cenga” a Parigi dove, chiamato dal Comitato Paralimpico per la tappa europea del World Para Athletics Grand Prix, ha ottenuto un magnifico secondo posto con il nuovo record italiano che migliora il 48”42 di Tokio, vincendo la sua batteria, dimostrando di essere il numero uno della Fispes.

Al Challenge di Firenze, brava anche Ilaria Sabbatini quarta classificata nei 5000 che stacca così il biglietto per gli assoluti Rieti, mentre rientra già in buona forma Elisabetta Vandi in 54”34 nei 400, ottenendo l’accesso alla finale. Nello stesso periodo Federico Vitali, fermo da cinque mesi per infortunio rientra nel Ghota della specialità; prima ottiene un splendido 48”77 nei 400 al Trofeo Perseo di Rieti e poi sfiora il record sociale junior vincendo ad Ancona il Memorial Serresi in 1’52”38 proprio in questo fine settimana. Sempre da Rieti un rientro importante quello di Sofia Stollavagli nei 100 piani in 12”34, il progresso di Matteo Vitali nei 400 in 51”32, personal best e minimo per gli italiani allievi.

Sempre ad Ancona, ancora una soddisfazione per Maurizio Iesari che allena sia Ndiada Dieng che Federico Vitali, grazie al giovanissimo Libero Samuele Marino che nei 3000 guadagna il pass per i Campionati Italiani Allievi in programma a Milano il prossimo fine settimana; 9’07”37 la magnifica prestazione che rappresenta un miglioramento personale di ben dieci secondi. In contemporanea, ai Campionati italiani promesse di Firenze, prima medaglia della stagione estiva con Gregorio Giorgis bronzo nel lancio del martello in 62,82 Da sottolineare l’ottima prova di Sebastiano Compagnucci nei 110 ostacoli che ottiene il suo personale in 15”53. Buona gara anche di Mara Marcic nel salto in alto con 1.62.

Da Perugia cresce anche Serena Mazzoni che nel salto triplo si supera in un ottimo m. 11,47 con il quale potrà partecipare agli italiani junior di luglio. Da Modena un rientro importante quello di Lorenzo Angelini al Trofeo Ansaloni dove ottiene un probante 21”54 sui 200 metri. Nel fine settimana l’Atletica Avis Macerata sarà impegnata a Milano nei Campionati Italiani allievi dove sarà presente con tre staffette e sette individualisti (Simone Coppari 400 ostacoli- Sofia Marchegiani 2000 siepi-Ambra Compagnucci Alto- Matteo Vitali 400-Samuele Marino 3000-Riccardo Ricci Alto-Rachele Tittarelli Asta). L’atletica leggera ritornerà all’Helvia Recina sabato 2 luglio con la 30^ Edizione del Trofeo Città di Macerata, Memorial Floriana Gentili.

(Foto di Maurizio Iesari e Franco Lorenzetti)

