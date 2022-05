Griglia playoff e playout:

tutto da decidere all’ultima giornata.

Salvucci trascina il Cska

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'attaccante realizza una tripletta nel poker con cui i ragazzi di Pagnanini battono la Settempeda e si rimettono in gioco per cercare la migliore posizione per gli spareggi, al pari di San Claudio e Villa Musone. Una fra Pioraco e San Biagio retrocederà, mentre il Casette Verdini è sicuro del secondo posto

24 Maggio 2022 - Ore 14:25 - caricamento letture

di Michele Carbonari

La penultima giornata del girone C di Prima categoria emette il verdetto più importante: il Matelica è aritmeticamente in Promozione, frutto del poker rifilato al Giovanni Paolo II contro il Villa Musone (leggi l’articolo).

Nulla da fare per il Casette Verdini, nonostante i quattro gol messi a segno nella tana dell’Urbis Salvia (vana la magia su punizione di Pietrella), che chiude in dieci. Menchi (doppietta sugli sviluppi da palla da fermo), Cirulli e Aquino assicurano il secondo posto agli amaranto di mister Lattanzi, ex di turno. Nell’ultima giornata si definirà la griglia playoff. Al momento la classifica recita Appignanese ed Elfa Tolentino 54 e Montemilone Pollenza 53. Queste ultime due protagoniste del big match e scontro diretto del weekend. Al Galasse vincono di misura gli uomini di Cotica, grazie ad un episodio molto discusso ad inizio ripresa: nell’occasione gonfia la rete Bibini, sulla respinta di una punizione a due dentro l’area. Gli uomini di Cicarè, invece, espugnano in rimonta San Claudio in pieno recupero, trascinati da Medei e Carbonari (entrambi tiri da fuori). I rossoblu di mister Fontana, che conducevano in virtù del gol di Olivieri sugli sviluppi di un corner, dovranno passare per i playout per non retrocedere, appaiati a quota 29 insieme al Villa Musone. Troppo distante l’Elpidiense Cascinare (33), forte del tris interno al Caldarola.

Cerca la miglior posizione in griglia anche il Cska Amatori Corridonia, che cala il poker a San Severino contro la Settempeda. Man of the match Salvucci, autore di una tripletta dopo l’autorete di Botta: destro a fil di palo, girata e rigore, da lui stesso conquistato. Il Camerino, con ben cinque classe 2004 titolari, vince il derby della montagna contro il Pioraco, steso da Assuah, Montecchia e Francucci, e ora in bilico. Infatti, i giallorossi di Marinelli restano a 24 lunghezze, mentre il San Biagio si rifà sotto a quota 22, dopo la manita rifilata alla Folgore Castelraimondo (ininfluente il gol di Sparvoli, servito da Binanti). Si deciderà tutto sabato prossimo.

La top 11 (3-4-3): Craciun (Cska Amatori Corridonia); Rinozzi (Camerino), Buldorini (Elfa Tolentino), Menchi (Casette Verdini); Carbonari (Appignanese), Marinangeli (Montemilone Pollenza), Roganti (Montemilone Pollenza), Vecchi (San Claudio); Telloni (Casette Verdini), Vrioni (Matelica), Salvucci (Cska Amatori Corridonia). All.: Bartoccetti (Matelica).

Il personaggio della settimana: Silvio Salvucci (Cska Amatori Corridonia). Il bomber realizza una tripletta in casa della Settempeda e sale in doppia cifra. Con i suoi gol la squadra di Pagnanini spera ancora nella salvezza, cercando il miglior piazzamento per disputare i playout fra le mura amiche.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (14esima giornata di ritorno):

Camerino – Pioraco 3-2

Elpidiense Cascinare – Caldarola 3-1

Matelica – Villa Musone 4-0

Montemilone Pollenza – Elfa Tolentino 1-0

San Claudio – Appignanese 1-2

San Biagio – Folgore Castelraimondo 5-1

Settempeda – Cska Amatori Corridonia 0-4

Urbis Salvia – Casette Verdini 1-4

CLASSIFICA: Matelica 63, Casette Verdini 58, Elfa Tolentino e Appignanese 54, Montemilone Pollenza 53, Caldarola e Settempeda 40, Camerino 39, Folgore Castelraimondo 38, Urbis Salvia 35, Elpidiense Cascinare 33, San Claudio e Villa Musone 29, Cska Amatori Corridonia 27, Pioraco 24, San Biagio 22.

