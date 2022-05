Festa per il nuovo Matelica,

torna subito in Promozione (Foto)

TRIONFO - I ragazzi di mister Bartoccetti vincono il girone C di Prima categoria con una giornata di anticipo dopo il poker al Villa Musone. Il primo tassello per la presidentessa Sabrina Orlandi, moglie di Mauro Canil (che portò i biancorossi in Lega Pro): l'obiettivo è riportare la squadra ai vertici del calcio regionale

Il Matelica della presidentessa Sabrina Orlandi, moglie di Mauro Canil (artefice della favola biancorossa fino alla Lega Pro), vince il girone C di Prima categoria e vola in Promozione con una giornata di anticipo.

Percorso bellissimo quello dei biancorossi, concluso oggi al Giovanni Paolo II grazie al poker rifilato al Villa Musone, battuto con due gol per tempo. In un pomeriggio assolato in cui a fare da padrone è il caldo, il tap in di capitan Vrioni dopo l’incursione di Girolamini sblocca il match. Il raddoppio porta la firma di Scotini dal limite con un tiro a fil di palo. Nella ripresa le marcature salgono a quattro in virtù dei sigilli di Albanese e Aquilanti. Grande soddisfazione per il direttore sportivo Falcioni, per il mister Bartocetti e per tutto il suo staff (composto da Gabriele Eleonori, Claudio Antonelli e Massimiliano Marconi) per la strepitosa cavalcata ed il traguardo raggiunto. Un cammino dai numeri importanti: 63 punti fatti (frutto di 18 successi, nove pareggi e due sconfitte, a Caldarola e ad Appignano), gli stessi dei gol realizzati (miglior attacco) e sole 22 reti subite (miglior difesa). Insuperabile fra le mura amiche, imbattuta e record di vittorie (12, più due soli pareggi).

Sabato prossimo, passerella finale a Castelraimondo. Passato il testimone dell’Ancona Matelica al malese Tiong in Lega Pro, la famiglia Canil è pronta ad investire per riportare i colori biancorossi almeno ai vertici del calcio marchigiano.

La rosa: Alex Bonifazi, Simone Sabbatucci, Alessandro Rossi, Manuel Girolamini, Massimiliano Petroni, Alessandro Ferretti, Alberto Carletti Orsini, Giuseppe Ippolito, Federico Aberani, Alessio Fiorgentili, Gjuci Bersi, Jacopo Scotini, Federico Pettinelli, Nicolò Albanese, Alessandro Ruggeri, Alessio Vitali, Thomas Albanese, Gabriele Aquilanti, Alex Gubinelli, Matteo Ilari, Arian Vrioni, Samuele Ruggeri.

