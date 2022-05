Service del Kiwanis Club

per la scuola di musica Ut-Re-Mi

MACERATA - L'iniziativa finalizzata ad avvicinare i bambini e le bambine di famiglie economicamente più deboli alla musica gratuita

“Dal terremoto alla pandemia, ai confini di una guerra mondiale. Come affrontare l’attualità”. Questo il tema dell’incontro organizzato dal Kiwanis club Macerata al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia.

Moderato dal presidente Giorgio Agostinelli, l’evento è stato l’occasione per realizzare un Service da parte del club a favore della Scuola civica di musica Ut-Re-Mi di Macerata per l’iniziativa “El Sistema” finalizzata ad avvicinare i bambini e le bambine di famiglie economicamente più deboli alla musica gratuita per allontanarli dai disagi, dalla droga o dalla violenza. Sono intervenuti come relatori Paolo Scapellato, psicoterapeuta, docente Università Europea di Roma e presidente Praxis Macerata, Francesca D’Alessandro, vicesindaco ed assessore alle Politiche sociali di Macerata e Silva Santarelli, presidente della Ut-Re-Mi Macerata. La serata ha anche visto l’ingresso nel club del dottore Roberto Tombesi che si aggiunge da settembre 2021 ad una crescita consolidata del club, con 6 nuovi soci.

