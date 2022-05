L’incontro all’Arcobaleno

il giorno di San Valentino,

Mario e Nazarena coppia d’oro

CORRIDONIA - La coppia ha festeggiato ieri con i familiari il cinquantesimo anniversario di matrimonio

Una giornata speciale quella di ieri per i coniugi Mario Palmucci e Nazarena Berdini di Corridonia che hanno festeggiato insieme ai propri cari in un ristorante della zona il traguardo importante dei 50 anni di matrimonio.



Mario è nato a Cingoli nel 1947 e ha vissuto da giovane a Treia, mentre Nazarena è nata nel 1950 a Corridonia . Si sono conosciuti in un giorno speciale, il giorno di San Valentino ,il 14 febbraio del 1969 nella discoteca Arcobaleno di Sforzacosta in occasione di un veglione dove c’era addirittura il concerto di Fausto Leali. Si sono sposati l’11 maggio del 1972 a Corridonia nella chiesa di Santa Croce. Hanno vissuto a Corridonia. Mario ha lavorato come muratore ma è in pensione da diversi anni. Amante del ciclismo, ha sempre avuto un energia incredibile, nonostante il duro lavoro la sera riusciva a prendere la bici e fare tanti chilometri , passione che coltiva ancora oggi insieme ai suoi amici a cui ha abbinato il gioco delle bocce. Anche Nazarena è sempre stata molto attiva, oltre ai lavori domestici gli piace fare lunghe passeggiate e ama in particolar modo prendersi cura del giardino e dei fiori.Da parte dei familiari «tanti auguri per una vita insieme piena d’amore e serenità».

