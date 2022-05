Alla guida ubriaco, si ribalta con l’auto

insieme ai due figli

CASTELSANTANGELO - Entrambi i bimbi trasferiti al Salesi, uno di 7 anni in eliambulanza. Al padre risultato positivo all'alcotest è stata ritirata la patente

15 Maggio 2022

Alla guida ubriaco, si ribalta con l’auto insieme ai suoi figli minorenni. L’incidente si è verificato a Castelsantangelo poco dopo le 19. L’uomo, sulla cinquantina, era sulla Provinciale Pian Perduto, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Uno dei due bimbi che era in auto, di 7 anni, è stato soccorso in eliambulanza e trasferito al Salesi di Ancona. L’altro bimbo è andato sempre al Salesi, ma in ambulanza. Mentre il padre è risultato positivo all’alcoltest e gli è stata ritirata la patente. Poi anche lui è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

