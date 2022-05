Fashion Gia. Man. Dance show:

31 podi ai campionati italiani

DANZA SPORTIVA - La società di Morrovalle recita la parte del leone a Policoro: tutti i risultati

14 Maggio 2022 - Ore 09:50 - caricamento letture

Con l’ultima coppa alzata sotto cielo di Policoro si è chiuso ufficialmente l’8 maggio scorso il campionato Italiano di Danza Sportiva Fids 2022. La Ssd “New Fashion Gia. Man. Dance” di Morrovalle riveste la parte del leone, facendo registrare a fine kermesse uno score invidiabile di 31 podi, suddivisi in 13 primi posti, 10 secondi e 8 piazze d’onore.

Gli atleti, sotto la scrupolosa e competente guida tecnica dei maestri Silvia Fontana e Riccardo Ciminari e Manola Fontana e Gianni Crucianelli, hanno lottato non poco nei turni eliminatori, cercando di strappare il lasciapassare per le finali di categoria, le quali permettevano il diretto accesso alle posizioni di maggior prestigio.

Lo sventolìo delle bandiere tricolore si fonde con i vessilli fucsia-nero sotto il cielo di una Policoro che accoglie per la prima volta i migliori danzatori nazionali per le specialità danze caraibiche, show e salsa & bachata shine. I ragazzi del club morrovallese, capitanato dal presidente Federica Lorenzi, tornano dalla Basilicata con una valigia piena di medaglie, consensi, applausi e soprattutto certezze. La certezza di aver in squadra ottimi atleti, ma soprattutto la certezza che i brillanti risultati da loro ottenuti sono inequivocabilmente da attribuire all’ottima organizzazione societaria, la quale da sempre pone in primo piano un alto standard qualitativo dei suoi insegnamenti, sia sul piano tecnico, fisico che psicoattitudinale.

Qui di seguito i risultati di maggior rilievo:

1° POSTO- Thomas Crucianelli – Salsa Shine e Bachata Shine 12/15 A; Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi – 12/15 AS; Manuel Chiaraluce e Filippo Brugnola – Bachata Shine Over16 Duo A; Sandy Fiore- Salsa Sine e Bachata Shine 12/15 B; Riccardo Malin – Bachata Shine 12/15 B; Sofia Zanetti – Caribbean Show Dance 19/34 B; Enya Pieri e Federica Brunetti – Caribbean Show Dance Duo 19/34 A; Federico Giardini – Salsa Shine Over35 B; Sandy Fioree Riccardo Malin – 14/15 B2; Sandy Fiore – Caribbean Show Dance 12/15 A; Sandy Fiore e Riccardo Malin – Caribbean Show Dance Duo Mix 12/15 A

2° POSTO- Symon Crucianelli e Francesca Volatili – 16/18 B1; Ludovica Nivella – Caribbean Show Dance 16/oltre AS; Matteo Ballini e Alessandra Ballini – Salsa Shine Over16 Duo Mix A; Manuel Chiaraluce – Bachata Shine Over16 A; Federico Giardini e Simona Marucci – 45/54 A; Matteo Palmieri e Marta Parmegiani – 16/18 B2; Simona Mariucci – Salsa Shine Over35 A; Enya Pieri e Federica Brunetti – Salsa Shine Over16 Duo B; Federico Giardini – Bachata Shine Over35 B; Riccardo Malin – Salsa Shine 12/15 B.

3° POSTO- Manuel Chuaraluce e Filippo Brugnola – Salsa Shine Over16 Duo A; Enya Pieri e Federica Brunetti – Bachata Shine Over16 Duo; Mattia Chiaraluce e Felucia Tesei – 19/27 B1; Sergio Mogetta e Cristina Santinelli – 55/oltre AS; Simona Marucci – Bachata Shine Over35 A; Marco Brunetti – Caribbean Show Dance 19/34 A Singolo Maschile; Marco Brunetti e Federica Brunetti – Caribbean Show Dance Duo Mix 19/34 A

4°- 5° – 6° – 7° POSTO– Rossella Tomaselli, Giorgio Commerso, Sofia Menichelli, Gloria Parmegiani, Paolo Puglisi, Fabiola Biti, Gloria Valeria, Massimiliano Polenta, Simona Sofia, Emma Luchetti, Sofia Barba.

