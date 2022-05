Portorecanati sgambetta Chiesanuova

Ulivello trascina il Montecosaro

Aurora Treia in lizza per i playoff

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Un gol di Leonardi alimenta le speranze playout degli orange e infligge la prima sconfitta a mister Migliorelli. Il bomber realizza una tripletta nel 5 a 4 con cui i giallorossi espugnano la tana della Futura 96. I ragazzi di Passarini calano il tris al Monticelli e salgono al quinto posto

di Michele Carbonari

La capolista Chiesanuova inciampa a Portorecanati dopo 14 risultati utili consecutivi.

Un gol di Leonardi nel secondo tempo (batte il portiere in uscita, servito da Ferro) infligge la prima sconfitta della gestione Migliorelli. I giovani orange guidati da mister Ciccarelli aumentano le speranze di disputare i playout, mentre i biancorossi mantengono comunque un vantaggio rassicurante di sette punti sulla (nuova) seconda forza del girone B di Promozione: la Maceratese, prossima avversaria al Sandro Ultimi. Sfida cruciale per il futuro del campionato. I ragazzi di Trillini, infatti, calano il tris interno alla Monterubbianese (leggi l’articolo) e superano il Monturano Campiglione, rallentato dalla Palmense. Chi invece non riesce più a scalare la classifica è la Civitanovese, che a Trodica subisce il poker in rimonta dai padroni di casa (leggi l’articolo) e rimedia la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Ora i rossoblu di Vagnoni devono guardarsi le spalle per mantenere un posto nella griglia playoff.

La nuova prima inseguitrice è l’Aurora Treia, forte del tris casalingo al Monticelli: gonfiano la rete Di Francesco (di testa su traversone di Fratini), Raponi (palogol con un tiro da fuori) e Salvati (in scivolata su cross di Kheder). Vittoria al cardiopalma, invece, per il Montecosaro, ancora in gioco per la salvezza. Pirotecnico il 5 a 4 con cui i ragazzi di Cantatore espugnano Capodarco di Fermo, tana della Futura 96. I giallorossi si portano agevolmente sul 4 a 1 trascinati da Ulivello (2), Rapacci e Bartolini, restano in dieci e i padroni di casa rimontano fino al quattro pari, ma in pieno recupero ancora bomber Ulivello mette la zampata vincente e firma il successo (e la tripletta personale). Grazie ad un gol di Abbrunzo il Potenza Picena supera di misura il Castignano e sale a metà classifica, avvicinando la Cluentina, che divide la posta in palio a reti inviolate nella vicina Corridonia.

La top 11 (4-3-3): Fall (Corridonia); Fratini (Aurora Treia), Brandi (Cluentina), Telloni (Potenza Picena), Durazzi (Portorecanati); Leonardi (Portorecanati), Romagnoli (Aurora Treia), Vipera (Trodica); Tittarelli (Maceratese), Ulivello (Montecosaro), Cuccù (Trodica). All.: Cantatore (Montecosaro).

Il personaggio della settimana: Matteo Ulivello (Montecosaro). Con una tripletta trascina i giallorossi nella difficile trasferta contro la Futura 96, mai doma. A suon di gol alimenta le speranze di disputare quanto meno i playout per giocarsi le chances di restare in Promozione. Un impresa non impossibile se il bomber continuerà a segnare in questa maniera.

PROMOZIONE – GIRONE B (12esima giornata di ritorno):

Corridonia – Cluentina 0-0

Futura 96 – Montecosaro 4-5

Palmense – Monturano Campiglione 0-0

Portorecanati – Chiesanuova 1-0

Aurora Treia – Monticelli 3-0

Centobuchi – Atletico Centobuchi 1-2

Maceratese – Monterubbianese 3-2

Potenza Picena – Castignano 1-0

Trodica – Civitanovese 4-2

CLASSIFICA: Chiesanuova 65, Maceratese 58, Monturano Campiglione 57, Civitanovese 48, Aurora Treia 47, Futura 96 46, Monterubbianese 45, Trodica 40, Cluentina 39, Potenza Picena 38, Monticelli 37, Palmense 36, Corridonia 34, Atletico Centobuchi 32, Castignano 27, Portorecanati 23, Montecosaro 18, Centobuchi 12.

