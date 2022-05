Civitanovese, è crisi:

a Trodica finisce 4 a 2

PROMOZIONE - I rossoblu cadono al San Francesco sotto i colpi di Castellano, Cuccù (doppietta) e Vipera. Vani i gol di Gesuè e Visciano del momentaneo sorpasso. I ragazzi di Vagnoni subiscono la terza sconfitta nelle ultime quattro gare (più un pareggio), ma restano al quarto posto. Si fanno sotto Aurora Treia, Futura 96 e Monterubbianese

8 Maggio 2022 - Ore 18:50 - caricamento letture

Si acuisce la crisi della Civitanovese: i rossoblu subiscono una sonora sconfitta a Trodica (4 a 2 in rimonta). I ragazzi di Vagnoni hanno raccolto un punto e tre ko nelle ultime quattro gare, restano al quarto posto a quota 48 ma le inseguitrici si fanno sotto: Aurora Treia 47, Futura 96 46 e Monterubbianese 45. Due di queste si giocano gli ultimi posti playoff. Al San Francesco sblocca Castellano per i locali, Gesuè e Visciano ribaltano il punteggio in favore dei rossobli, che poi crollano e subiscono la rimonta firmata da Cuccù (doppietta) e Vipera. La Civitanovese cercherà il riscatto nel prossimo weekend al Polisportivo nello scontro diretto con la Futura 96, mentre il Trodica sarà di scena nella tana della Monterubbianese per confermarsi mina vagante del girone B di Promozione.

La cronaca. Il Trodica per tenere a distanza di sicurezza la zona calda dei playout distante solo tre lunghezze, la Civitanovese per consolidare il quarto posto e restare ben salda nel treno che condurrà ai playoff. Al “San Francesco” va in scena una sfida che nessuno vuole sbagliare. Mister Martinelli deve fare a meno di Canuti per squalifica ma recupera Berrettoni, Romagnoli, Cardinali e Badiali. Schiera così il consueto 4-3-1-2 centellinando Bucchi che parte dalla panchina e proponendo Badiali sulla trequarti alle spalle del tandem Castellano-Cuccù. I rossoblù guidati da Vagnoni rispondono a specchio con Rossini in cabina di regia supportato dalle mezzali Perfetti e Gesuè, con Visciano vertice alto a supporto di Gragnoli e Chornopyshchuk.

A partire meglio sono i padroni di casa che già dopo 12 minuti trovano il vantaggio. Badiali si incunea nell’area ospite e, poco prima di calciare in porta, riceve un pestone da parte di Visciano. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore: dal dischetto Castellano spiazza Monti. Tuttavia le note positive per il Trodica terminano già perché, al 25′, Badiali subisce una distorsione innaturale della caviglia sinistra ed è costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il campo per favorire l’ingresso di Silla. Come se non bastasse, tre minuti più tardi capitan Marcaccio di testa non riesce ad allontanare la sfera e la lascia nella disponibilità di Chornopyshchuk: la conclusione del bomber rossoblù viene murata dall’intervento di Romagnoli e dello stesso Marcaccio, ma sulla ribattuta la palla termina tra i piedi di Gesuè che di collo pieno brucia Zoldi.

Il gol del pareggio spezza le gambe al Trodica che si sgretola mentalmente e nel giro di sei minuti subisce il ribaltone con una punizione dall’out di destra di Visciano: il fantasista classe 1987 con il suo velenoso mancino disegna una traiettoria a rientrare che termina la sua corsa in rete senza che nessuno devii la sfera. La reazione dei biancazzurri passa dai piedi del solito Cuccù, senza dubbio il più in palla dei suoi. Il bomber di origini elpidiensi prima (al 40’) lascia partire un rasotterra indirizzato all’angolino sul quale Monti deve rifugiarsi in angolo, poi (al 47’) sempre Cuccù, su punizione, costringe nuovamente Monti ad allungarsi.

L’intervallo dà frutti agli uomini di Martinelli, che ripartono sulla falsa riga di come avevano chiuso la prima frazione. Di fatto, al 54’ il neo entrato Bucchi viene servito con uno splendido filtrante in area e vedendo Monti in uscita tenta di saltarlo: il numero uno rossoblù lo aggancia e concede un nuovo penalty al Trodica. Dal dischetto questa volta si presenta Cuccù, ma per Monti l’esito non cambia. Il pareggio rinvigorisce il Trodica che già dopo due minuti riesce ad effettuare il contro sorpasso: Cardinali di testa infila la punizione di Castellano, ma l’assistente Bohorquez di Macerata ravvisa un fuorigioco di partenza del centrocampista biancazzurro.

Tuttavia la percezione che il vento sia girato è piuttosto nitida e, infatti, al 71’ Bucchi agisce da boa e lancia sull’out di sinistra Castellano che con un diagonale mancino costringe Monti a rifugiarsi in corner. Dal tiro dalla bandierina che ne consegue Castellano disegna un arcobaleno lungo per tutti, ma non per Romagnoli che sul secondo palo rimette al centro trovando la spizzata aerea di Vipera ed il successivo tap-in da rapace d’area di Cuccù. Sulle ali dell’entusiasmo, dieci minuti più tardi, il Trodica mette in cassaforte la vittoria: Cuccù e Castellano lavorano un gran pallone per poi scaricarlo al limite dell’area per Vipera che lascia partire un bolide che si insacca all’angolino.

Il tabellino:

TRODICA (4-3-1-2): Zoldi; Berrettoni, Romagnoli, Ciaramitaro, Marcaccio; Vipera, Cardinali, Ciucci (5’ s.t. Bucchi); Badiali (25’ p.t. Silla); Castellano, Cuccù. A disp.: Renzi, Eleonori, Mira, Zafar, Choukri. All.: Martino Martinelli.

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Monti; Impallari (10’ s.t. Salvucci), Alessandroni, Smerilli, Ruggeri (10’ s.t. Mariani); Perfetti (23’ s.t. Cordoba), Rossini (10’ s.t. Russo), Gesuè; Visciano; Chornopyshchuk, Gragnoli (29’ s.t. Carissimi). A disp.: Lanari, Marini, Marconi, Niane. All.: Roberto Vagnoni.

ARBITRO: Kristian Ubaldi della sezione di Fermo (Mirko Baldisserri di Pesaro e Jhon James Fuertes Bohorquez di Macerata)

RETI: 13’ p.t. Castellano (R), 28’ p.t. Gesuè, 34’ p.t. Visciano, 9’ s.t. (R) e 27’ s.t. Cuccù, 36’ s.t. Vipera

NOTE: ammoniti: Castellano, Cuccù, Ciucci, Ruggeri, Smerilli, Vipera. Corner: 2 – 1. Recupero: 3’ + 4’

© RIPRODUZIONE RISERVATA