PORTO RECANATI - Il Comitato sicurezza del palazzone multietnico ha organizzato una giornata di rimozione dei rifiuti abbandonati insieme ad alcuni volontari. Il presidente Luca Davide «Abbiamo già raccolto 170 firme per chiedere che Ilaria Soricetti lasci il suo incarico»

«Ilaria Soricetti dimettiti. Due anni di bugie». Recita così lo striscione affisso fuori dall’Hotel House nella giornata in cui il Comitato di sicurezza del condominio ed altri volontari sono all’opera per rimuovere i rifiuti abbandonati nella struttura.

L’occasione è servita quindi anche per esprimere la contrarietà di alcuni residenti nei confronti dell’amministratrice di condominio.



«Il Comitato ha raccolto già 170 firme per chiedere le dimissioni della Soricetti – dice il presidente Luca Davide – . Con lei il palazzone ha toccato il suo momento più basso. Questo degrado non c’è mai stato, nonostante gli amministratori precedenti non avessero lo stesso potere che oggi ha lei. La risposta ad ogni problema che segnaliamo è sempre la stessa: “Voi vivete qui e dovete pensarci voi”. Ma ora siamo stanchi, non è più sostenibile questa situazione».

Luca Davide, insieme ad una delegazione di residenti, era stato nelle scorse settimane anche dal sindaco Andrea Michelini per raccontare i principali problemi riscontrati all’Hotel House.

«Abbiamo rifiuti abbandonati, fogne a cielo aperto, garage allagati per colpa della rete fognaria che non funziona. Manca la luce nei corridoi: qualche sera fa è intervenuta la Croce Rossa e i sanitari hanno dovuto lavorare al buio per il soccorso».



Così, per quanto possibile, alcuni residenti hanno preso in mano la pulizia dell’area esterna.

«Ci siamo ritrovati tutti insieme – racconta Davide – per rimuovere i rifiuti abbandonati. Li spostiamo con una ruspa che ci ha concesso gratuitamente un mio amico, come fa spesso, e poi li mettiamo all’interno di tre cassoni che ci ha portato il Cosmari. Lunedì il consorzio li verrà a riprendere. Domani è la festa del Ramadan – dice – e ho pensato che sarebbe stato brutto far trascorrere una giornata così importante per la maggior parte dei condomini nella sporcizia. Ieri abbiamo pulito anche davanti al piazzale, mentre oggi ci occupiamo delle altre zone».

