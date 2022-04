Certificati ad attesa zero,

servizi per disabili e supporto psicologico

L’offerta medico-sportiva di Caradel

MACERATA - Visite di idoneità lavorativa e militare, esoneri con rilascio immediato del certificato, psicologia dello sport

É di una manciata di giorni fa l’accreditamento del Centro Caradel ad Ambulatorio di Medicina dello Sport di 2° Livello. Questo atteso ed importante riconoscimento certifica l’applicazione del Protocollo Italiano di Valutazione Medico Sportiva – riconosciuto a livello mondiale e preso ad esempio da molti Paesi – nella struttura che può assicurare a tutti gli sportivi, sia normodotati che disabili, un regolare controllo dello stato di salute.

Caradel si rivolge quindi ad atleti sia agonisti che non agonisti, a chi necessita di certificazioni di esonero scolastico o di idoneità generica al lavoro o ad uso militare e infine a tutti coloro che praticano o intendono iniziare un’attività fisica in modo responsabile. Durante la visita si prevedono anamnesi clinica, visita medica generale ed esami strumentali oltre che verifiche specifiche per determinati sport. I tempi di attesa sono ridotti al minimo e l’ottenimento del Certificato di idoneità è contestuale al buon esito di visita ed esami.

Gli innovativi macchinari, gli ambienti adeguati e soprattutto lo staff di diversa specializzazione guidato dal dottor Antonio Capomagi – medico di riconosciuta esperienza in Italia e all’estero – danno a Caradel Polispecialistica l’occasione di divenire il nuovo punto di riferimento per la certificazione sportiva ma anche per la prevenzione di rischi derivanti da patologie che, se osservate in tempo, preservano la salute dell’atleta. Oltre che al benessere del corpo, per praticare sport è sempre necessario il benessere mentale: Caradel dà supporto anche in questo attraverso la collaborazione col dottor Nicholas Staffolani, psicologo dello sport.

La sua figura è fondamentale per favorire la crescita dell’atleta o sportivo di ogni età e livello, oltre che dei sistemi che gravitano intorno allo stesso. Molteplici sono i suoi ambiti di competenza oltre alla consulenza psicologica: Valutazione psicodiagnostica – Miglioramento della performance con programmi individuali – Incremento dell’autoconsapevolezza, per poter favorire l’autonomia dell’atleta – Formazione di allenatori, tecnici e dirigenti – Promozione del benessere individuale e sociale – Stesura di progetti ad hoc per società sportive. In ultimo, Caradel effettua convenzioni con società sportive per certificazioni e controlli medici dei propri iscritti. È inoltre disponibile con il proprio personale medico a organizzare incontri d’informazione rivolte agli atleti e ai famigliari. Per avere maggiori informazioni, prenotare visite o prestazioni l’invito è quello di visitare il sito https://caradel.it e rivolgersi ai recapiti indicati.

