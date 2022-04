“Cammino dei cappuccini”,

pellegrini accolti dal sindaco

SAN SEVERINO - In circa 40, guidati dal Padre provinciale fra Sergio Lorenzini, hanno fatto tappa in città durante il cammino

Ha fatto sosta anche a San Severino la cinque giorni lungo il Cammino dei Cappuccini che ha visto impegnati una quarantina di pellegrini, guidati dal Padre provinciale fra Sergio Lorenzini, settempedano, da fra Damiano e fra Claude, in cinque tappe che, con 110 chilometri totali di percorrenza, hanno coperto la parte centrale del percorso di fede alla riscoperta delle origini di uno dei tre ordini mendicanti maschili di diritto pontificio che oggi costituiscono la famiglia francescana.

A ricevere i pellegrini in città, partiti da Fabriano e arrivati fino a Camerino, sono stati il sindaco, Rosa Piermattei, l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi, l’assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi, e il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.

Una grande festa per il folto gruppo composto da camminatori della Polonia, della Repubblica Ceca, della Toscana, della Lombardia, dell’Emilia Romagna, della Puglia e di altre regioni d’Italia. I pellegrini hanno poi pernottato nei santuari della Madonna dei Lumi e di Colpersito dopo essersi rifocillati sotto le logge di piazza Del Popolo, davanti alla sede della Pro Loco, per riprendersi un po’ dalle fatiche rese ancora più dure dalla pioggia. San Severino è una delle 17 tappe del Cammino dei Cappuccini che si snoda, per ben 400 chilometri, da Fossombrone ad Ascoli, attraversando la dorsale interna degli Appennini. Chi volesse misurarsi con questa straordinaria esperienza di fede può trovare informazioni sul sito www.camminodeicappuccini.it .

