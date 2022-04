Festa per Renato e Luciana,

un amore lungo 60 anni

MATELICA - La coppia ha celebrato oggi il traguardo delle nozze di diamante

25 Aprile 2022 - Ore 16:18 - caricamento letture

Insieme da sessant’anni: Renato e Luciana Marini oggi hanno festeggiato le nozze di diamante nella chiesa di Regina Pacis, a Matelica. Si tratta di una coppia molto conosciuta a Matelica. Renato Marini, prima di andare in pensione, è stato un professionista stimato, ed impegnato in molte associazioni locali (è stato presidente del Vigor Basket, del Circolo di lettura e conversazione, del Rotary). Luciana, elegantissima e bella signora, ancora oggi sfoggia due luminosi occhi azzurri densi di vita.

È stata la storica segretaria dell’Itc, e da sempre impegnata nel sociale e nel volontariato locale (dalla Caritas alla Croce Rossa). La loro è stata una vita dedicata alla famiglia. Dalla loro unione sono nati quattro figli, Lucia, Massimo, Marco e Giuseppe, ed una seconda generazioni di nipoti, Benedetta, Myrta, Maria Chiara, Beatrice, Cecilia, Pietro, Aurora, Lavinia, Giulio e Agnese cui sono legatissimi.

Una giornata emozionante per gli sposi, una coppia che ancora alla parete della loro camera ha la foto del matrimonio. Se gli si chiede quale sia il segreto della loro unione, la risposta è tanto reciproco rispetto e pazienza. Ma anche piccoli gesti, come lo scambio di un bacio ogni sera prima di coricarsi a letto. Tanti ricordi e bilanci in questo 25 aprile di una vita spesa insieme, ed un mondo attorno cambiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA