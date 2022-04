Lube, ultima spiaggia con Trento:

«Siamo fiduciosi di poter allungare

la serie per giocarcela ancora»

VOLLEY - Domani alle 20.30, il club cuciniero ospiterà l’Itas all’Eurosuole Forum in gara3 della semifinale Scudetto. Lo schiacciatore Marlon Yant: «L'obiettivo è rialzarci perché non siamo rassegnati e tutti remiamo dalla stessa parte. Faremo il possibile, forse anche di più, perché i nostri tifosi meritano di meglio»

20 Aprile 2022 - Ore 14:47 - caricamento letture

«La rassegnazione non rientra nel vocabolario dei campioni d’Italia. La Lube si trova sotto 2-0 nella semifinale dei playoff scudetto SuperLega, ma lotterà contro avversari e pronostici per cambiare la storia della serie e tenere cucito al petto il tricolore». È l’annuncio della società cuciniera, che domani, giovedì 21 aprile alle 20.30, ospiterà l’Itas Trentino all’Eurosuole Forum in gara3 nel tentativo di riaprire i giochi contro i gialloblù. «In questo momento le assenze e le parole contano poco – prosegue il club -. Solo i fatti e la forza di volontà di una squadra costruita per puntare sempre al massimo, insieme al calore dei tifosi, potranno invertire l’inerzia di un confronto finora privo di soddisfazioni per i giganti biancorossi. Una terza sconfitta sarebbe fatale, vorrebbe dire eliminazione dai playoff». Nello scontro diretto vinto lunedì in tre set alla Blm group arena in gara2, la formazione di Angelo Lorenzetti è scesa in campo come nel precedente match, con Sbertoli al palleggio e il modulo a tre schiacciatori (Kaziyski, Lavia e Michieletto), Lisinac e l’ex biancorosso Podrascanin al centro, Zenger libero.

«Tutto volevamo tranne che trovarci con l’acqua alla gola dopo due partite, ma non abbiamo perso la nostra forza all’improvviso e siamo fiduciosi di poter allungare la serie per giocarcela ancora – dichiara Marlon Yant, schiacciatore della Lube -. In gara 2 abbiamo provato a spingere senza esito, di fronte avevamo una squadra molto sicura dei propri mezzi, pragmatica e poco fallosa. All’Eurosuole Forum l’obiettivo è rialzarci perché non siamo rassegnati e tutti remiamo dalla stessa parte. Faremo il possibile, forse anche di più, perché i nostri tifosi meritano di meglio». «Gara 3 sarà ancora più difficile delle precedenti due perché man mano che la serie arriva nella sua seconda metà il livello di gioco si alza, le squadre si conoscono meglio e diventa più impegnativo sorprendere gli avversari come invece abbiamo fatto sino ad ora – dice Riccardo Sbertoli, palleggiatore dell’Itas Trentino -. Anche questo appuntamento sarà cruciale per il nostro processo di crescita, vogliamo vincere e cogliere la prima opportunità per andare in finale».

Nella storia dei biancorossi ai Play Off figura un ribaltone clamoroso- Il team marchigiano non vuole lasciarsi strappare il tricolore dal petto e non intende darsi per vinto senza prima battersi con tutte le forze, ma sa che per invertire l’inerzia della serie serviranno tre imprese senza precedenti o quasi. Affrontare l’Itas Trentino con un mix di lucidità e carattere sarà imprescindibile, a partire da Gara3 tra le mura amiche, in programma giovedì 21 aprile alle 20.30. Gli avversari giocheranno senza pressioni e cercheranno di ripetere all’Eurosuole Forum le performance dei primi due confronti. Una rimonta memorabile esiste negli annali e può aiutare i cucinieri ad acquisire maggiore fiducia, spingendo i sostenitori a non perdere le speranze. Infatti, nei Quarti Play Off della massima serie, al culmine della stagione 2003/04, dopo l’infortunio di Nalbert nell’ultimo turno della stagione regolare, con Vullo al palleggio, i biancorossi riuscirono a ribaltare la serie contro Cuneo dopo aver perso i primi due match. Il faccia a faccia tra marchigiani e piemontesi, caratterizzato da 5 tie break, si decise nelle Marche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA