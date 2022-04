“Insieme per gli altri” in concerto

per le imprenditrici del cioccolato

SOLIDARIETA' - L'orchestra fiati sarà protagonista di tre concerti a Senigallia. Il primo domenica 24 aprile, alle 21.15, nel Teatro La Fenice a favore di “Venezuela lavoro e persona Onlus”

20 Aprile 2022 - Ore 13:39 - caricamento letture

L’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” – Colonna sonora della solidarietà – diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, in collaborazione con l’Associazione Culturale Augusto Bellanca, Venezuela Lavoro e Persona Onlus, Caritas e Associazione per la tutela del diabetico, con il patrocinio del Comune di Senigallia, ha organizzato tre concerti nella splendida cornice del Teatro La Fenice.

A favore di “Venezuela lavoro e persona Onlus”, è in programma la serata musicale del 24 aprile, con inizio alle 21.15, nel Teatro La Fenice di Senigallia, con ingresso libero ad offerta. Per le informazioni e la prenotazione dei biglietti è possibile telefonare ai seguenti numeri: 3333404656 – 3282480198 – 3331804575 – 3479473287. “Venezuela lavoro e persona Onlus“ è sorta in Italia nel 2018 per sostenere l’associazione senza scopo di lucro “Trabajo y Persona” (T&P), nata a Caracas nel 2009 al fine di promuovere il valore del lavoro nella società venezuelana.

«La serata musicale – si legge in una nota – sarà presentata dalla giornalista Laura Mandolini, ed ha come obiettivo il sostegno delle imprenditrici del cioccolato in Venezuela, circa cento donne che hanno intrapreso la strada dell’imprenditoria nel settore del cioccolato e che hanno bisogno di aiuto. Grazie alla cooperazione che sarà data a queste coraggiose donne, sarà possibile sostenere, indirettamente, 400 parenti la cui condizione di vita versa in una situazione assolutamente precaria e fragile. Il Venezuela, infatti, sta attraversando una delle più gravi e prolungate crisi socioeconomiche del mondo, generando un massiccio fenomeno migratorio, tra i più grandi della storia dell’America Latina».

Il concerto è stato organizzato con il sostegno dall’Associazione Culturale Augusto Bellanca di Senigallia, in collaborazione con il Comune di Senigallia e fa parte di una serie di serate musicali finalizzate alla raccolta di fondi per diverse situazioni di bisogno. Seguiranno, infatti, altri appuntamenti musicali, il primo sarà in favore all’Associazione per la tutela del diabetico e si svolgerà il 4 giugno, sempre al Teatro La Fenice di Senigallia, e si concluderanno il 15 ottobre, con un concerto a sostegno dell’accoglienza dei profughi ucraini nel nostro territorio.

«Si ringrazia – prosegue l’orchestra – il Comune di Senigallia nella persona del sindaco Massimo Olivetti e tutta l’amministrazione Comunale, per la sensibilità dimostrata verso il nostro progetto musicale e per la disponibilità nel permetterci di valorizzare attraverso la musica le associazioni di volontariato che sono presenti sul territorio, le quali operano, in silenzio, a favore della comunità più debole. Dietro la nostra “mission”, non poteva non esserci il coinvolgimento ed il sostegno di alcune aziende del territorio, senza le quali non sarebbe stato possibile raggiungere i numerosi obbiettivi finalizzati, visto e considerato che l’orchestra si muove senza alcun contributo pubblico. Per tale motivo il direttivo dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”, unitamente alle associazioni di volontariato con cui abbiamo collaborato, ringrazia la sensibilità di quanti attraverso le loro aziende hanno creduto, credono e crederanno in questo ambizioso progetto: Gabriele Miccini di Appignano della Giessegi (un ringraziamento particolare all’Ing. Gabriele Miccini per averci concesso il logo “Giessegi per il Sociale” che utilizzeremo in tutte le nostre iniziative solidali, Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata, Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata, Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano, Fabio Fiorani della Fina di Appignano, Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano, Gianluca Gasparrini di Mondo Infissi di Appignano, Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano, Ing. Juek Mosiewicz di Urbisaglia e del Dott. Angelo Calabrese di Civitanova delle Cantine Murola di Urbisaglia, Francesco Pellegrino della Logichem di Appignano, Enzo Marinacci di Casette d ‘Ete delle Grafiche Fioroni di Casette d Ete, Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata, Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino, Cesare Bisconti della Catmo Catering, Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano, Torquato Marchesini di Loro Piceno, Enrico Crucianelli della Crucianelli Resti Edil di Tolentino, Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro, Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia, Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino, Pietro Ciucciove’ del Vivaio Ciucciovè di Montecassiano».

