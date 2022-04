“Soror Mea”, a Montecassiano

la mostra di Luna Simoncini

ESPOSIZIONE - La fotografa maceratese protagonista di una personale allo spazio espositivo Piazza McZee

18 Aprile 2022 - Ore 13:21 - caricamento letture

Taglio del nastro sabato scorso 16 aprile, nello spazio espositivo Piazza McZee di Montecassiano della mostra fotografica Soror Mea, personale dell’artista maceratese Luna Simoncini, curata da Michele Gentili e Giulia Pettinari.

La mostra Soror Mea presenta al pubblico una selezione degli ultimi lavori della fotografa Luna Simoncini, vincitrice del Premio Ghergo 2019, nei quali l’autrice si presta ad un utilizzo più libero del medium, ricorrendo a macchine istantanee e applicativi di smartphone, mantenendo la cura delle composizioni e un’attenta regia del racconto per immagini, tipici del suo lavoro spesso votato alla fotografia di posa.

Il titolo Soror Mea, citando alcuni versi del Cantico dei Cantici, rimanda al tema dell’Hortus Conclusus, “giardino recintato” di origine medievale, ricorrente iconografia del perduto Eden e simbolo della purezza della Vergine. In questo mitico giardino non vi sono intemperie né tempo che scorre, ogni cosa è verde e immutabile, come una fotografia che ferma e cristallizza ogni frammento di vita. L’eco di un giardino, chiuso e ricco di meraviglie, è ripreso nell’allestimento che stupirà il visitatore. La mostra è visitabile fino al 15 giugno su prenotazione da effettuare inviando una e – mail a info.mczee@gmail.com .

