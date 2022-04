Malore in casa, muore a 82 anni

l’ex assessore regionale Aldo Tesei

LUTTO - Presidente dell'associazione "Amici dell'Inrca", si è sentito male nella sua abitazione in via Maggini. La moglie ha allertato i soccorsi, vano ogni tentativo degli operatori dell'emergenza di salvargli la vita. Entrato in consiglio comunale ad Ancona nelle fila della Dc nel 1983 è stato consigliere regionale dal 1985 al 1995 e assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali dal 1990 al 1993

17 Aprile 2022 - Ore 19:44 - caricamento letture

Malore in casa, muore ad 82 anni l’ex assessore regionale Aldo Tesei. A lanciare l’allarme la moglie che abitava con lui nell’appartamento di via Maggini, quartiere Pinocchio ad Ancona. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza, Croce Gialla e automedica, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa, comunità in lutto per quello che è stato uno dei personaggi più influenti e conosciuti nel mondo della sanità e della politica marchigiana. Attualmente presidente dell’associazione “Amici dell’Inrca”, nel 2018 era stato nominato coordinatore regionale La Rosa Bianca e aveva aderito alle lista “Civica Popolare-Lorenzin” dell’onorevole Fabrizio Cicchitto. Nato a Pesaro, è stato dipendente e poi dirigente della Coltivatori Diretti ed è stato consigliere comunale a Cagli dal 1972 al 1978. Eletto consigliere provinciale a Pesaro-Urbino, entra in consiglio comunale ad Ancona nelle fila della Dc nel 1983. Consigliere Regionale delle Marche dal 1985 al 1995 è stato Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali dal 1990 al 1993. Ha presieduto le Commissioni Attività Produttive dal 1985 al 1990 e Urbanistica e Trasporti dal 1993 al 1995. Nella sua lunga carriera è stato direttore della federazione di Ancona della Coldiretti nel 1978, delegato Confederale della Coldiretti di Agrigento e Caltanisetta nel 1995 e direttore della Coldiretti d’Abruzzo nel 1997 fino al 2001. Al momento il funerale non è stato ancora fissato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA