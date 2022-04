“Se solo l’avessi saputo prima”

Incontri per genitori ed educatori

APPIGNANO - La pedagogista Emily Mignanelli affronterà le tematiche che riguardano le famiglie dei bimbi più piccoli. Primo appuntamento mercoledì 20 aprile, alle 21 nella Biblioteca comunale, in via Rossini

15 Aprile 2022

Nell’ambito delle politiche di sostegno alla genitorialità, il Comune di Appignano ripropone incontri rivolti a genitori, nonni ed educatori. Gli incontri saranno tenuti dall’affermata pedagogista, Emily Mignanelli, scrittrice di saggi pedagogici, formatrice, collaboratrice dell’Università di Macerata, fondatrice di una scuola privata ad Osimo, dove lavora anche come insegnante e che da anni opera a stretto contatto con le scuole e con le famiglie, affrontando con loro la gestione dei rapporti familiari e le problematiche riscontrate nell’educazione dei bambini.

I primi 4 incontri prenderanno il via mercoledì 20 aprile e si terranno alle 21 nella Biblioteca comunale, in Via Rossini, in presenza. Si inizierà con le tematiche più diffuse e importanti che riguardano le famiglie dei più piccoli, tematiche che sono state condivise con il Tavolo 0-6 anni, istituito anche a livello comunale.

Il 20 aprile si parlerà della gestione del sonno dei bambini e tutte le difficoltà ad esso legate. Il 4 maggio ci sarà un incontro in collaborazione con Elena Carrano, referente provinciale di Nati per Leggere, in cui si parlerà dell’assoluta importanza della lettura, fin dal pancione, come strumento per un sano sviluppo psico-neurologico del bambini. Si proseguirà l’11 maggio con un incontro legato alla difficoltà dei genitori di gestire il movimento e la fisicità dei bambini. Infine si chiuderà la prima parte degli incontri il 25 maggio in cui si affronterà la questione dell’arrivo di un fratello o di una sorella o d’altra parte dell’essere figli unici.

Dopo la pausa estiva, si riprenderà a settembre, con temi adatti ad ogni fascia di età, fino alla preadolescenza.

«Ringrazio il comune di Appignano per la rara, ma necessaria e urgente, dedizione che sta impiegando nella diffusione di strumenti e pratiche pedagogiche per i suoi cittadini. Un’amministrazione che ha colto la profondissima connessione tra benessere umano e sociale e cura dei bambini e degli adulti che gli stanno accanto. – afferma Mignanelli – Un esempio da diffondere e replicare perché la società è sempre la somma di tante infanzie vissute. Sono lieta di poter collaborare con chi impiega così tanto cuore, umanità ed energie a favore della vita e di poter accompagnare i tanti cittadini che hanno bisogno di supporto e desiderano ampliare le loro strumentalità educative, emotive e relazionali. Questo è un vero esempio di pace»

Gli incontri con Mignanelli sono una grande opportunità per i genitori di confrontarsi, non solo con una specialista, ma anche tra di loro. Come afferma l’assessore Silvia Persichini: «Abbiamo deciso di proporre gli incontri in presenza augurando che si venga a creare un situazione in cui le varie tematiche, discusse insieme, possano essere di supporto o di riflessione per le famiglie. Non si vuol dare la ricetta segreta, non esistono istruzioni prestabilite, ma possono essere forniti strumenti e chiavi di lettura per decidere la linea educativa, frutto di un’elaborazione consapevole e critica. E magari dal confronto con gli altri genitori possono sorgere spunti di dialogo e occasioni importanti di condivisione»

Il titolo del progetto “Se solo l’avessi saputo prima!” punta proprio sul fatto che a volte, inconsapevolmente, mettiamo in pratica gesti e creiamo situazioni solo perché facenti parte del nostro vissuto o perché si danno per scontate come valide, magari rammaricandocene in seguito per la scarsa informazione o per mancanza di riferimenti educativi.

