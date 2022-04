Fiori nel piatto

Cena al “Varnelli”

con lo chef Michele Biagiola

CINGOLI - Si è concluso il corso serale dell’Istituto Alberghiero che ha suggellato il lavoro delle classi quarte e quinte

15 Aprile 2022 - Ore 14:25 - caricamento letture

La serata conclusiva del corso serale dell’Istituto Alberghiero “Varnelli” di Cingoli dal titolo “I fiori dalla terra al piatto: perfetta armonia fra bellezza, benessere e natura” ha suggellato il lavoro delle classi quarte e quinte. In una magica atmosfera piena di profumi, serenità e bellezza, tra letture in lingua inglese della naturista Edith Holden e intermezzi musicali, si è realizzato un progetto, quello portato avanti da Paola Ippoliti e Vanessa Antonangeli, rispettivamente docenti di Alimentazione e Sala del “Varnelli”, che ha avuto come obiettivi quello di utilizzare i fiori eduli e le erbe aromatiche in cucina in previsione di uno sviluppo eco-sostenibile e non solo: l’utilizzo dei fiori eduli è importante nel predisporre una dieta equilibrata che fa riferimento ai loro valori nutrizionali riferiti soprattutto alle sostanze bioattive presenti in essi. Durante la cena conclusiva i commensali hanno anche avuto l’opportunità di assaggiare dei piatti pensati e realizzati da Michele Biagiola, chef stellato del ristorante “Signore te ne ringrazi” di Montecosaro ( in attesa di aprire un nuovo locale a Macerata) , il quale ha utilizzato fiori eduli ed erbe di stagione, in un tripudio di sapori e appagamento sensoriale che ha magistralmente legato un fil rouge tra tradizione e innovazione culinaria.

«Ancora una volta, l’istituto alberghiero cingolano si propone come una fulgida rappresentazione della qualità, della ricerca e della valorizzazione delle tipicità enogastronomiche del territorio», conclude la scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA