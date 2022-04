Il popolo della Transubike

riparte dalle Stradacce

LORO PICENO - La manifestazione lungo i 35 chilometri di strade attraverso boschi, fossi e scorci panoramici

8 Aprile 2022

Grande successo a Loro Piceno, dove i ragazzi dell’Asd Pedale Lorese hanno organizzato la settima edizione della cicloturistica in mountain bike denominata “Le Stradacce” inserita nel circuito Transubike: Bikers in Movimento.

I bikers, dopo aver ricevuto il pacco gara, in sella alla loro bicicletta sono partiti dal centro storico di Loro Piceno formando un lungo cordone colorato che si è dimenato lungo i 35 chilometri di strade loresi attraverso boschi, fossi e strade panoramiche, trovando ristori e assistenza tecnica. Dopo aver superato un dislivello di circa 1200 metri, gli sforzi e la fatica dei partecipanti sono stati ricompensati da un ricco pasta party finale annaffiato dal buon vino cotto lorese sotto il loggiato del comune.

«L’Asd Pedale Lorese rivolge un sentito ringraziamento ai partecipanti, ai produttori di Vino Cotto, all’Amministrazione comunale, ai cittadini e agli esercenti commerciali di Loro Piceno, che a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, oltreché all’Acsi Ciclismo di Macerata e allo staff Transubike – si legge in una nota del Comune – Il sindaco Robertino Paoloni ha voluto essere presente alla partenza ringraziando tutti gli organizzatori e i partecipanti, rimarcando l’importanza di questi eventi per i magnifici borghi dell’entroterra ed esprimendo, all’associazione Asd Pedala Lorese, un particolare ringraziamento allargandolo a tutti quei cittadini che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’evento, confermando ancora una volta lo spirito di comunità ed accoglienza che ha sempre contraddistinto i loresi». I prossimi appuntamenti con Transubike sono a: Colmurano il 22 maggio, Montefano il 5 giugno, Appignano il 12 giugno, San Severino il 18 settembre, Treia il 6 novembre, Caldarola l’11 dicembre.

