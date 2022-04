Accessibilità e usabilità,

presentato il sito di Unicam

CAMERINO - Presenti alcuni tra i massimi esperti del settore all'incontro organizzato dall'ateneo

“www.unicam.it: un percorso per accessibilità e usabilità” è stato il tema del convegno di presentazione del nuovo sito di ateneo, tenutosi oggi ad Unicam, al quale hanno partecipato alcuni tra i massimi esperti del settore.

Tra i relatori dell’incontro, infatti, aperto dai saluti del prorettore vicario Graziano Leoni e moderato dal delegato del rettore per Sviluppo delle infrastrutture digitali Andrea Polini, Claudio Celeghìn di Agid, Mirko Calvaresi di PagoPa, Stefano Ottaviani e Michele Landolfo di Accessibility Days Il nuovo sito Unicam è stato poi presentato da Francesco de Angelis responsabile dell’area Infrastrutture, servizi informatici e amministrazione digitale, Roberta Budassi dell’area Comunicazione, ufficio stampa e marketing e da Ugo Esposito e Daniele Calabrese della Kapusons.

Dal 28 marzo 2022 è infatti online il nuovo sito di ateneo raggiungibile all’indirizzo www.unicam.it . Lo sviluppo del nuovo sito è stato fortemente auspicato dalla Governance innanzitutto per la necessità di rispettare le Linee Guida Agid per la realizzazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni, ed è in linea con le disposizioni legislative in materia di accessibilità dei siti web della Pubblica Amministrazione.

Ora il sito ha una navigazione omogenea perché basata sui principi di user centered design: agli utenti finali, infatti, è stata posta molta attenzione in ogni passo del processo di progettazione per massimizzare l’usabilità del sito. Per migliorarne la fruibilità, inoltre, le informazioni presenti sono raggiungibili da più percorsi ed è stato dato risalto alle risorse maggiormente ricercate e utilizzate dagli utenti. Oltre a perseguire i principi di usabilità, accessibilità, la non ridondanza dei dati e la user centered design, il sito presenta una veste identitaria molto importante, è personalizzato anche nelle illustrazioni presenti nei profili di navigazione che sono state appositamente realizzate. La realizzazione del sito web ha visto la collaborazione dell’Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing con l’Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale, insieme alla ditta Kapusons Srl che ha supportato la realizzazione del progetto.

