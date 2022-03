Anpi provinciale,

Francesco Rocchetti presidente

IL COMITATO ha eletto all'unanimità il 46enne insegnante di Gagliole. A Recanati confermato Apis alla guida della sezione

13 Marzo 2022 - Ore 12:06 - caricamento letture

L’Anpi provinciale di Macerata ha un nuovo presidente: Francesco Rocchetti, 46 anni, insegnante di sostegno, originario di Gagliole. Il comitato provinciale lo ha eletto ieri all’unanimità, succede a Lorenzo Marconi. «Francesco – spiega l’associazione partigiani – è entrato nel 2000, insieme ad altri coetanei, grazie alla lungimiranza dei partigiani del nostro territorio che hanno dato vita in quegli anni al processo di apertura alle nuove generazioni. Francesco ha contribuito alle attività nel territorio provinciale e non solo, ricoprendo anche l’incarico di consigliere nazionale. Per l’Anpi, in collaborazione con Unimc, ha curato gli incontri “Per rafforzare il progetto Costituzionale. In Memoria di Nazareno Re” dedicati al giornalismo d’inchiesta e alla promozione di una cittadinanza attiva costituzionale ed ha svolto numerose iniziative formative, in ambito scolastico e non, sul Risorgimento, la Resistenza, la Costituzione, la cultura politica e istituzionale. Nel suo percorso di attivismo politico, ha partecipato fin dagli anni ‘90 ai movimenti per i diritti Lgbtq e per la tutela dell’ambiente, in particolare per la valorizzazione del Monte San Vicino come Riserva e Parco Storico della Resistenza. Con Francesco – conclude l’associazione – lavoreremo per un’Anpi capace di denunciare le situazioni di disuguaglianza e di esclusione sociale e di promuovere percorsi di partecipazione democratica e di tutela ed estensione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Costituzione».

A Recanati, invece, il comitato cittadino riunito nei suoi componenti insediati nel recente Congresso ha eletto Sandro Apis come nuovo presidente di Sezione. Apis, 60 anni, Direttore del sistema bibliotecario d’Ateneo dell’Università Politecnica delle Marche, aveva già guidato la sezione dal 2018 al 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA