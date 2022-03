Raccolta pro Ucraina da parte della Lega

CIVITANOVA - L'iniziativa Legami di pace arriva in città, sede aperta per raccogliere alimenti e prodotti farmaceutici a sostegno della popolazione civile assediata. Il coordinatore cittadino Pollastrelli: «La preghiera e l’augurio di tutti noi è che il buon senso insieme alla politica della mediazione trovino una soluzione alternativa alla guerra in atto»

Raccolta beni per l’Ucraina, aperta la sede della Lega di Civitanova per l’iniziativa a sostegno della popolazione civile. Oggi e domani la sede della Lega di viale Vittorio Veneto rimarrà aperta a tutti colori che vorranno donare un aiuto per l’Ucraina. L’iniziativa “Legami di pace” si svolge contemporaneamente nelle principali città italiane ed è organizzata dal partito di Matteo Salvini per aiutare la popolazione vittima dell’invasione russa. Si raccolgono farmaci e alimenti a lunga conservazione.

«Ci siamo subito sentiti il dover di fare qualcosa – dice Giorgio Pollastrelli commissario comunale – perché quello che vediamo in tv oggi non è il solito film di guerra ma è una cronaca vera di un popolo assediato dalle bombe lanciate dagli aerei e dai carri armati russi. La popolazione Ucraina non merita di essere lasciata sola ad affrontare questi vili attacchi perpetrati dall’esercito russo e raccogliere farmaci e alimenti può essere un modo concreto per aiutare chi è chiuso nella morsa della paura e della fame nella propria città assediata. La preghiera e l’augurio di tutti noi è che il buon senso insieme alla politica della mediazione trovino una soluzione alternativa alla guerra in atto».

