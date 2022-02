Frontignano, semaforo verde:

la riapertura è servita

USSITA - Passato il maltempo è ora di sciare. Da domani tornano in azione gli impianti a sei anni dallo stop dovuto al sisma. Francesco Cangiotti, contitolare di Funivie Bolognola Ski: «Tagliamo un grandissimo traguardo»

28 Febbraio 2022 - Ore 19:22 - caricamento letture

di Monia Orazi

Riaprono domani mattina le piste da sci di Frontignano, a Ussita, dopo il maltempo del fine settimana. Grande l’emozione di Francesco Cangiotti, titolare insieme a Giacomo Zanchetti della società Funivie Bolognola Sky, che si è aggiudicata la gestione ed in soli 76 giorni ha compiuto il piccolo miracolo di far ripartire la stazione sciistica più grande delle Marche, chiusa da quasi sei anni dopo il terremoto. «Sono stati giorni di lavoro e di grande tensione – dice Cangiotti -, finalmente domani si apre. Tutto si è concluso per il meglio dopo la visita dei funzionari di Ansfisa, che hanno permesso il collaudo delle seggiovie Saliere e Belvedere. Dopo sei anni di chiusura gli impianti potranno tornare ad essere fruibili. Con tante difficoltà legate ai tempi strettissimi ed al Covid questo per noi è un primo grandissimo traguardo. Ringraziamo per tutto il nostro responsabile, tutto lo staff che in questi due mesi hanno lavorato con noi giorno e notte, per permettere questa apertura degli impianti e del rifugio Saliere Sibillini Mountain lounge. Ringraziamo anche il sindaco e l’amministrazione comunale, il consigliere Paolo Del Brutto per il grande sostegno e la collaborazione, che si è instaurata fin da subito, per aver creduto nella rinascita di questa bellissima località». La riapertura era prevista per sabato scorso ma il maltempo l’ha fatta slittare. I gestori non si sono persi d’animo ed hanno lavorato per tutta la domenica e anche oggi, per poter far sì che domani sia tutto pronto per poter sciare. Un primo recupero degli impianti delle Saliere e della seggiovia Belvedere permetterà il riavvio della stazione, che è stata data in gestione alla società funivie Bolognola Sky che già gestisce con successo Pintura di Bolognola. L’amministrazione comunale continua a lavorare per il completo recupero di tutti gli impianti, danneggiati dal terremoto. La cerimonia ufficiale di inaugurazione è prevista per il 5 marzo alle 16. Il nuovo nome della stazione è Frontignano 360. In 76 giorni c’è stato l’allestimento di tutte le infrastrutture necessarie a sciare, reti frangivento e quant’altro indispensabile per il funzionamento degli impianti, ma anche soprattutto il rifugio che si presenta completamente rinnovato. Da domani dunque Frontignano sarà aperta dalle 8,30 alle 16,30 tutti i giorni fino a quando ci sarà la neve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA