Frecce tricolori a Porto Recanati:

«Una grande vetrina per la città»

EVENTO - Appuntamento per il 21 agosto, sarà l’unica data in provincia. Anticiperà di una settimana la festa del patrono San Giovanni Battista. Il sindaco Andrea Michelini: «Sapere che siamo una delle tappe individuate a livello nazionale ci riempie di orgoglio»

24 Febbraio 2022 - Ore 16:45 - caricamento letture

L’estate 2022 segna il ritorno delle Frecce tricolori a Porto Recanati. Per due anni consecutivi, infatti, la pandemia aveva fermato lo spettacolo sul cielo della città rivierasca. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha da poco reso noto il calendario che dal 7 maggio al 2 ottobre prossimi vedrà ventitré esibizioni aeree in tutta Italia. Per le Marche l’arrivo è previsto il 20 agosto a Porto Sant’Elpidio e il giorno dopo a Porto Recanati, per l’unica data in provincia di Macerata. La manifestazione anticiperà di una settimana, quindi, la festa del patrono San Giovanni Battista. Lo scorso anno, invece, se l’evento non fosse stato annullato per il perdurare dell’emergenza sanitaria, Porto Recanati avrebbe visto il Tricolore proprio il 29 agosto, in occasione della festa cittadina. Nel 2020 le Frecce erano attese a Scossicci il 5 settembre, giorno in cui avrebbero dovuto sorvolare prima il cielo di Loreto, per anticipare la festa della Madonna patrona dell’Aeronautica, e poi quello di Porto Recanati.

«Una grande vetrina per la nostra città – commenta il sindaco Andrea Michelini -. Sapere che siamo una delle tappe individuate a livello nazionale ci riempie di orgoglio. È tra gli eventi primari previsti per l’estate portorecanatese a cui si aggiungerà un ampio cartellone di manifestazioni che, ci auguriamo, possano essere possibili grazie all’allentamento delle misure previste dall’emergenza sanitaria». Tra gli organizzatori anche l’Aeroclub della città. «La scelta di Porto Recanati – dice il vicepresidente dell’associazione Egidio Straccio – non è casuale per più ragioni: innanzitutto ha un importante passato nel campo delle manifestazioni legate alle Frecce tricolori, poi è confinante con Loreto che non ha sbocchi sul mare ed è una città balneare con una importante componente turistica. L’ultima esibizione in città fu nel 2017, preceduta da quelle del 2012 e del 2007».

(G. S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA