Mondo dell’agricoltura in lutto,

è morto l’ex presidente Pallotta

MACERATA - Si è spento a 63 anni dopo una malattia. Aveva diretto l'associazione per 8 anni. L'amica e collega Mirella Gattari: «La grande famiglia Cia oggi perde un uomo vero, una colonna portante, un dirigente che ha avuto sempre in mente un obiettivo: migliorare la vita agli agricoltori e delle aree rurali»

E’ morto Sandro Pallotta, 63 anni, presidente della Cia Macerata per otto anni, ha avuto anche degli incarichi importanti a livello regionale e nazionale. Malato da tempo, si è spento all’ospedale di Macerata. A ricordare il suo impegno per gli agricoltori e per la crescita delle aree rurali è Mirella gattari, presidente della Cia Marche. «Caro Sandro, non ti sei arreso, semplicemente hai saputo che di là serviva un grande agricoltore, un grande esperto di cereali, zootecnia, coltivazioni industriali con una spiccata predisposizione alle azioni sindacali e con il cuore d’oro. Già, in paradiso stanno festeggiando perché ora hanno te.

Amico caro grazie, grazie per averci dato tantissimo, come amico, come uomo, come agricoltore come sindacalista. Grazie per avermi apprezzata e voluta nel gruppo dirigente Cia Macerata prima, nella Cia Marche poi. Grazie per avermi voluto fortemente come presidente regionale. Spero di non aver deluso le tue grandi attese. Dietro la “scorza” dura, il sorriso sornione, quasi sempre appena accennato, faceva emergere la tua grande umanità e la tua bontà. La grande famiglia Cia oggi perde un uomo vero, una colonna portante, un dirigente che ha avuto sempre in mente un obiettivo: migliorare la vita agli agricoltori e delle aree rurali. Ciao Sandro, onoreremo la tua memoria ricordando quanto hai fatto e continuando la tua opera».

Lascia le sorelle Antonietta e Celestina, i cognati Giuseppe e Giancarlo, le nipoti Stefania e Laura insieme ad amici e parenti tutti. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di San Francesco di Macerata. La camera ardente è stata allestita al Centro funerario Città di Macerata in via dei Velini.

