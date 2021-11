Petra Carsetti e il suo Galatime

premiati a Tipicità Evo

MACERATA - Il riconoscimento al termine dell’incontro presentata da Angelo Serri per la sua assidua attività di scrittrice e di divulgatrice dei valori della terra maceratese

Come indica il sottotitolo del suo fortunato “Galatime”, è davvero sempre tempo di buone maniere. Se ne ha avuta conferma ieri sera quando Petra Carsetti agli Antichi Forni di Macerata è salita sul palco della prima serata di “Tipicità-Evo”, la tre giorni di cultura enogastronomica che anima fino a domani la città, per un “passo a due” fatto di parole ed emozioni elegante, gentile e a tratti anche esilarante con Nicola Prudente. Per tutti però è Tinto il bravissimo conduttore di Decanter su Radio 2 e di innumerevoli trasmissioni Tv tra cui Pizza e fichi su La7. Tinto è il volto garbato e da copertina di “Tipicità-Evo” e con Petra ha dato vita ad un confronto fatto di consigli su come comportarsi, di minime trasgressioni alle regole delle buone maniere, di un pur parler arricchito qua e là di notazioni storiche attorno all’evoluzione del costume. Platea foltissima e attenta quella che ha seguito la conversazione tra Tinto e

Petra Carsetti recentissima vincitrice del contest internazionale Etiquipedia Internetional Place Setting Competition, una sorta di campionato mondiale di apparecchiatura della tavola. Nel corso della serata Tinto e Petra Carsetti hanno ripercorso le pagine più significative di “Galatime, è sempre tempo di buone maniere” (Edizioni Maretti Editore) che è sia un saggio sulla storia del comportamento, sia un manuale per sapere come fare, cosa fare e quando fare in tutte le occasioni. Al termine dell’incontro presentata da Angelo Serri, l’ideatore di Tipicità, Petra Carsetti è stata premiata dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli per la sua assidua attività di scrittrice e di divulgatrice dei valori della terra maceratese. E’ stato ricordato che “La Cucina delle Marche” (edizioni Newton Compton) dove Petra Carsetti ha raccolto oltre 450 ricette di cucina marchigiana facendo un lavoro di ricerca che ha spaziato dall’aia al convento, dal palazzo nobiliare alle trattorie è ancora un libro fondamentale per la cultura gastronomica e antropologica di questa terra che ha vista ben 10 ristampe nel corso deli anni. Petra Carsetti sarà domenica pomeriggio sempre a Macerata al Centrale Plus in piazza della Libertà per l’iniziativa de La Bottega del Libro per una nuova presentazione con il firma-copie del suo “Galatime, è sempre tempo di buone maniere”.

