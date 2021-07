Covid, 35 nuovi casi nelle Marche

Nessuno nel Maceratese

SANITA' - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1253 tamponi nel percorso nuove diagnosi. La Regione classificata tra quelle a rischio moderato dalla Cabina di Regia del Ministero

10 Luglio 2021 - Ore 11:32

Nessun nuovo contagio riscontrato nelle ultime 24 ore in provincia di Macerata. E’ quanto risulta dal consueto aggiornamento diffuso dal Servizio Sanità della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2280 tamponi: 1253 nel percorso nuove diagnosi (di cui 589 screening con percorso Antigenico) e 1027 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 35: 0 appunto nella provincia di Macerata, 16 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 14 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (11 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.589 test antigenici effettuati e n.8 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

In base ai dati diffusi ieri dal monitoraggio della Cabina di Regia del Ministero della Salute, le Marche sono classificate tra le 8 regioni a rischio moderato con un Rt pari a 0,44 ma il numero dei nuovi contagi in una settimana è salito a quota 168.



