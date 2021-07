Il successo del trofeo Grieco,

donati fondi in beneficienza

MONTECASSIANO - Si sono affrontate 13 squadre, destinata una importante somma al Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”

È terminata ieri sera la seconda edizione del Trofeo Grieco, il torneo di calcio a 5 in memoria di Pierfelice Grieco, scomparso prematuramente nel febbraio dello scorso anno a causa di una malattia.

Nonostante le difficoltà dovute al particolare momento storico e alle varie normative da dover rispettare, gli organizzatori sono riusciti ad ottenere il successo dello scorso anno. Ben 13 squadre, composte da ragazzi nati dal 2000 al 2005, hanno preso parte alla manifestazione che ha visto trionfare, ancora una volta, una squadra recanatese. Il torneo organizzato a Sambucheto di Montecassiano ha visto affrontarsi 130 ragazzi in una competizione a gironi, per poi proseguire nelle fasi finali. Per l’occasione le due partite sono state commentate dall’addetto stampa del Montefano Calcio Luca Baiocco. Alle 20,30 si è giocata la finale 3/4 ° posto dove “FC Scarponari” capitanata da Pietro Marangoni ha avuto la meglio su “Se Gusta La Vita” di Filippo Giacomozzi. A seguire la finale dove “Metalsistem Marche” ha vinto per 3-2 contro “History Caffè” grazie al gol all’ultimo minuto di Lorenzo Grassi.

Successivamente si sono svolte le premiazioni iniziando con un mazzo di fiori donato alla famiglia di Pierfelice. Il sindaco Leonardo Catena ha poi preso parola ringraziando gli organizzatori per l’impegno avuto durante tutta la manifestazione e sottolineando come eventi di questo genere debbano andare avanti per onorare e ricordare la memoria di Pierfelice. Premiati anche come miglior giocatore Tommaso Tanoni del “Metalsistem Marche”, Luca Cicconetti dell’ “History Caffè” come capocannoniere del torneo con 19 gol e Carlo Giaconi del “FC Scarponari” come miglior portiere ed infine ma non per ordine di importanza i due arbitri della finale Giampiero Virgili e Andrea Brasili. Gli organizzatori sono contenti dell’esito ottenuto e di essere riusciti a ricavare anche quest’anno un’importante somma da donare in beneficienza al Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”. «Non è stato facile ma alla fine, al contrario delle previsioni, siamo riusciti seppur con qualche difficoltà a portare avanti la memoria di Pierfelice. Ringraziamo la famiglia per averci dato la possibilità di continuare a portare avanti la manifestazione, il comune di Montecassiano e tutti coloro che hanno contribuito economicamente e non, a far sì che il torneo possa svolgersi e che la somma da donare diventasse più alta. Ci auguriamo di poter proseguire anche il prossimo anno affinché si possa ancora donare contributi al Comitato».

