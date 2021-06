Sportello telematico

polifunzionale

«Siamo il primo Comune»

RECANATI - Attivato dall'amministrazione guidata dal sindaco Bravi: «Si tratta di uno strumento online con il quale cittadini e i professionisti potranno per presentare in modo guidato, sicuro e digitale le pratiche, comodamente da casa o dall’ufficio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7». Lanciata anche l'app Municipium

Con un evento sul web che ha raccolto gli abitanti di Recanati, il comune ha presentato un nuovo servizio digitale: lo sportello telematico polifunzionale. «Si tratta di uno strumento online con il quale cittadini e i professionisti potranno per presentare in modo guidato, sicuro e digitale le pratiche, comodamente da casa o dall’ufficio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – si legge nella nota -. L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale permetterà al comune di Recanati di raggiungere rapidamente importanti risultati sia in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professionisti, imprese e la pubblica amministrazione, sia in termini di riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino e di snellimento delle modalità operative interne agli uffici, con la conseguente eliminazione dei documenti cartacei. Basta carta e burocrazia: lo sportello telematico è lo strumento adatto a un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa. La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale».

«Siamo il primo comune nella regione Marche ad offrire uno strumento digitale così importante che va a semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e professionisti – ha commentato il sindaco Antonio Bravi –. Potranno esserci iniziali momenti di difficoltà nell’utilizzo di queste novità digitali, ma gli uffici saranno a disposizione per supportare chi ne avesse bisogno. Siamo molto fiduciosi che questo percorso porti a grandi risultati nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini».

Ha seguito il progetto nelle varie fasi l’assessore alla Transizione digitale Michele Moretti. Tra i presenti all’incontro Mirco Scorcelli, vicesindaco e assessore al commercio, Mirko Meschini, Luigi Marzano e Giovanni Bonati del Gruppo Maggioli, che hanno spiegato come si utilizza lo sportello e come si invia una pratica digitale. Stefano Ciceri, product manager del Gruppo Maggioli ha ricordato anche un altro prodotto digitale che il Comune di Recanati ha già attivato: l’app Municipium, che semplifica ancora di più il rapporto tra comune e cittadino perché permette una comunicazione semplice e immediata a doppio senso.

«L’app offre infatti al Comune la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push, e di segnalare gli eventi presenti sul territorio – specifica la nota -. I cittadini possono a loro volta consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune e interagire con i servizi per la raccolta differenziata porta-a-porta: all’interno ci sono informazioni sull’ecocentro comunale, il ritiro rifiuti ingombranti e un glossario per differenziare correttamente i rifiuti. Tra le novità della transizione digitale anche la nuova immagine del sito internet del Comune di Recanati che si presenta con una nuova impostazione grafica semplificata e con una nuova immagine accattivante».

Per lo sportello telematico del Comune di Recanati: https://sportellotelematico.comune.recanati.mc.it/. Per scaricare l’app Municipium: https://www.municipiumapp.it/web/download.

