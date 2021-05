Da Civitas Civici a Cambiamo

Paolo Mattei si unisce a Toti

ed entra nel Comitato nazionale

IL NUOVO soggetto politico nasce con l'obiettivo «di rafforzare la proposta nell'area centrale del centrodestra»

Il movimento civico nazionale “Civitas Civici Italia” presieduto da Paolo Mattei, nipote del fondatore dell’Eni Enrico Mattei, sarà parte di Cambiamo, il partito guidato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La decisione è stata assunta al termine di una riunione. «Abbiamo trovato molti punti di convergenza programmatica, ecco perché abbiamo deciso di unire le nostre esperienze al fine di rafforzare la proposta politica nell’area centrale del centrodestra; a riguardo il presidente Giovanni Toti ha chiesto a Paolo Mattei che ha accettato, di far parte del Comitato politico nazionale», spiega il movimento in una nota. «Già nei prossimi giorni – aggiunge Mattei -, avvieremo una serie di incontri con tutti i nostri referenti nazionali per integrarli con l’organizzazione territoriale di Cambiamo». Adriano Palozzi, responsabile nazionale dell’organizzazione, spiega che «Cambiamo ha avuto sin dall’inizio l’obiettivo e la sensibilità di mettere insieme le diverse proposte politiche anche squisitamente territoriali presenti nel nostro Paese, condividendo il rispetto e l’ascolto dei cittadini, degli amministratori locali e delle loro esigenze, specie in questo tempo particolare che stiamo attraversando». Per Gaetano Quagliariello, responsabile nazionale Enti Locali, «è la conferma di un percorso fondato sul radicamento territoriale, che vede nel rilancio delle aree interne e dell’Italia di mezzo, uno dei propri capisaldi programmatici».

