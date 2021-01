NOMINA - Dirigente di lungo corso a Palazzo Raffaello, è stato scelto oggi dal presidente del Consiglio regionale

Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha firmato oggi il decreto di nomina del nuovo segretario generale dell’assemblea legislativa. La scelta del presidente Dino Latini è caduta su Antonio Russi, maceratese di 61 anni, laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Macerata, specializzazione in Diritto sindacale, abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed all’insegnamento. Russi è un dirigente di lungo corso della Regione e finora ricopriva il ruolo di dirigente delle Risorse Umane. Oggi appunto il decreto di nomina a segretario generale dell’assemblea legislativa delle Marche che va a coronare una carriera dirigenziale, quella del maceratese Antonio Russi, svolta per lunghi anni in vari settori della Regione Marche. «In buona sostanza – si legge nel decreto di nomina – il dottor Antonio Russi ha sviluppato una rilevante e significativa esperienza dirigenziale sia in ambito normativo, che in ambito amministrativo. Nel corso della sua lunga carriera dirigenziale in Consiglio regionale ha sempre ottenuto valutazioni di eccellenza. Anche le esperienze maturate al di fuori del Consiglio attestano la sua capacità e competenza professionale».

(L. Pat.)