Malore in strada, muore 83enne

MACERATA - E' successo questo pomeriggio nel Rione Marche. Il 118 ha cercato di rianimare l'anziano, che non si è ripreso

Malore mentre è in strada, muore un uomo di 83 anni. È successo questo pomeriggio intorno alle 18 in via Ancona, nel rione Marche, a Macerata. Un anziano, che vive nel quartiere, mentre stava passeggiando si è sentito male per poi accasciarsi a terra. Immediato l’intervento del 118 sul posto. Gli operatori dell’emergenza hanno cercato di rianimare l’83enne che però non si è più ripreso. Sul posto, insieme all’ambulanza, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati degli accertamenti del caso.