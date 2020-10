CALCIO - Cinque giorni fa i toscani affrontarono all'Helvia Recina i biancorossi, che oggi hanno effettuato i tamponi e domani conosceranno l'esito. In settimana nessuno ha mostrato sintomi riconducibili al Covid

Un calciatore e due membri dello staff dell’Arezzo risultano positivi al Covid 19. Il risultato dei tamponi effettuati ieri viene a galla soltanto oggi, a cinque giorni dal match giocato dalla formazione toscana all’Helvia Recina contro il Matelica (leggi l’articolo). E proprio ieri la direttrice generale Roberta Nocelli ha lanciato un monito a giocatori, staff tecnico e dirigenti biancorossi, chiedendo loro di fare massima attenzione anche al di fuori del rettangolo verde (leggi l’articolo). Il nuovo protocollo sanitario della Lega Pro prevede lo svolgimento dei test 48 ore prima della partita successiva. Il Matelica ha fatto i tamponi oggi pomeriggio e domani si conoscerà l’esito, ovviamente prima della partenza per Verona, in vista del match di domenica pomeriggio (primo novembre alle 15) contro la Virtus Vecomp valido per l’ottava giornata d’andata del girone B. Nessuno, nell’ambiente biancorosso, in settimana ha mostrato sintomi riconducibili al Covid, per questo c’è fiducia a poche ore dalle risposte. Questa è la nota emanata oggi pomeriggio dal club toscano: «L’Arezzo comunica che, a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri, sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 (due membri dello staff e un calciatore). I casi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Tutto il gruppo squadra si sottoporrà ad un altro ciclo di tamponi nella mattinata di sabato 31 ottobre».