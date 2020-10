MACERATA - Presentato il cartellone del festival dell'etica sportiva in programma dal 7 all'11 ottobre, tema scelto: "Tempi". Tanti gli ospiti che arriveranno in città. L'organizzatore Spagnuolo: «L’impegno, la disciplina, la sfida, il benessere, la sostenibilità come sempre al centro degli eventi». Il salotto della città di trasformerà in un set con videomapping e installazioni virtuali. Il sindaco Parcaroli: «Per l'inizio della kermesse conto di togliere panettoni e catene»

di Giulia Mencarelli (foto di Fabio Falcioni)

Edizione storica per Overtime, quest’anno si festeggia il decennale. Il Festival nazionale del racconto e dell’etica sportiva, ritorna a Macerata, seppur con tutte le accortezze del caso dovute alle normative anti Covid, con un cartellone e ospiti di tutto rispetto dal 7 all’11 ottobre. Presentato questa mattina nella sala Cesanelli, allo Sferisterio di Macerata, dietro gentile concessione del presidente della Meridiana, Giuseppe Spernanzoni, la grande famiglia di Overtime ha portato, tra sponsor e istituzioni, ciascuno i propri saluti. «Credo molto nello sport e nei suoi valori, soprattutto per i giovani. Un’opportunità di crescita sana che li allontana da quelli che possono essere pensieri cattivi. Fino a quando sarò sindaco, il Comune sarà molto vicino a questa realtà. Conto di togliere panettoni e catene da piazza della Libertà per l’inizio di Overtime, quindi per mercoledì». Con questo intervento il sindaco, Sandro Parcaroli, rinnova ai presenti la partecipazione agli eventi in programma.

Una partecipazione che, appunto, sarà naturale ed immediata (previa prenotazione) visti i numerosi protagonisti che arriveranno a Macerata. E quindi, Pif, Federico Buffa, Antonio Cabrini, Cristiano Militello, Filippo Roma, Urs Althaus – l’Aristoteles de L’allenatore nel Pallone – Marco Ardemagni, Filippo Solibello, Omar Pedrini, Riccardo Zampagna, Alberto Cova, Nevio Scala, Alessandro Abbio e Pierluigi Pardo. «Nel giorno dell’inaugurazione – afferma l’organizzatore Michele Spagnuolo – sarà presente anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Macerata – prosegue Spagnuolo- sarà nuovamente la capitale dello sport, all’insegna del tema conduttore scelto: “Tempi”. L’impegno, la disciplina, la sfida, il benessere, la sostenibilità come sempre al centro degli eventi, tutti ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria».

E per assicurarsi, non solo la prenotazione ma un posto in prima fila, gli organizzatori hanno promosso, l’Overtime Pass e l’Overtime Donor Pass per avere la possibilità di essere in prima fila e vivere il Festival e gli appuntamenti preferiti in sicurezza. Con il primo, al costo di 50 euro, si riceverà un regalo di benvenuto e la certezza di un posto riservato (previa conferma nel rispetto della normativa Covid) agli appuntamenti serali del Festival (dalle ore 19 in poi). Con il Donor Pass, si riceveranno in più altri benefici, quali l’invito alla conferenza stampa di presentazione del Festival e la citazione nei comunicati stampa, la menzione nelle pubblicazioni a stampa e digitali di #OvertimeFestival e l’aperitivo esclusivo con Pierluigi Pardo. Per chi volesse sottoscrivere uno dei due pass, info: segreteria@overtimefestival.it. Macerata diventerà, quindi, palcoscenico del giornalismo sportivo italiano, distribuendo gli appuntamenti in alcune location. Il luogo principale del Festival sarà piazza della Libertà, dove ogni sera ci saranno gli appuntamenti clou e alle 22 uno spettacolo mozzafiato di videomapping, realizzato in collaborazione con Med Store, Pellegrini Garden e PlaymarcheSrl – Spin off dell’Università di Macerata.

Proprio in rappresentanza di Med Store, il suo amministratore delegato, Stefano Parcaroli, spiega come la tecnologia intervenga ormai in prima linea nelle professioni, e quindi su come interagire con i nuovi mezzi di comunicazione. Piazza della Libertà verrà trasformata in un bosco, dove light design e videomapping daranno vita a un’installazione immersiva che spalancherà una porta sul futuro. La natura diventerà palcoscenico che assieme alla tecnologia si fonderanno con il tessuto urbano. #Greensquare e #smilewhitsport racchiudono quei valori cari a Overtime che sceglie, così, di celebrare la decima edizione facendo del suo verde iconico la cifra stilistica degli spazi. Durante i giorni della manifestazione sarà allestita sempre in piazza della Libertà un’area dedicata alla mobilità sostenibile. Una cordata di imprenditori locali permetterà a curiosi, ospiti del festival e turisti, di utilizzare e acquisire informazioni su biciclette elettriche e mezzi a metano.

Tra le novità il premio Etica sportiva, in collaborazione con Banca Macerata: il riconoscimento andrà al rugbista Cavaliere della Repubblica, Maxime Mbanda e il trombettista Raffaele Kohler, che ha suonato O mia bela Madunina durante il lockdown dalla finestra della sua abitazione milanese. Non mancheranno storici amici del Festival come Valerio Calzolaio e Nazareno Rocchetti considerato testimonial e ambasciatore del festival che ha visto nascere fin dalla prima edizione. Ed altre grandi firme dello sport: Dario Ricci, Angelo Carotenuto, Dario Ronzulli, Giammarco Menga, Daniela Calisti – impegnati nel convegno Lo sport nella comunicazione del web, della radio e della televisione – Marco Pastonesi, Gigi Riva, Giancarlo Brocci, Gerardo De Vivo, Pietro Pisaneschi, Alberto Facchinetti, Furio Zara, Claudio Arrigoni, Gianluca Mazzini, Fulvio Paglialunga, Luca Leone, Sandro Bonvissuto, Nicola Calzaretta, Stefano Vegliani, Piero Trellini, Marta Elena Casanova. Amicizie storiche e consolidate anche con l’Università degli studi di Macerata che con il convegno Lo sport e il suo storytelling come veicolo di comunicazione e coesione sociale, «rappresenta un’iniziativa meravigliosa che incontra perfettamente le finalità dell’Ateneo – dichiara la delegata all’internazionalizzazione Unimc, Benedetta Giovanola – in primis quella educativa, perché lo sport è una palestra di vita». Non solo studenti ma anche professionisti con il convegno per gli avvocati dal titolo Sport e Gdpr on-line e off-line, ospitato dal Teatro della Filarmonica.

A far da vetrina alla kermesse sportiva anche il Centrale Plus che ospiterà la mostra MilanoTornaInCampo, un progetto a cura di Filippo Solibello e la vineria Koinè: 1897. Juventus FC. Le storie, con le illustrazioni di Osvaldo Casanova. Ma Overtime Festival 2020 sarà l’occasione anche per sette prestigiose anteprime nazionali: la presentazione del progetto europeo Geopard con i progettisti Chiara Spinato e Luca Verrascina (Fidal) e i sei libri “Io, Aristoteles, il Negro Svizzero, Il tiro da quattro”; “Storia di un anno irripetibile a Basket City di Dario Ronzulli, Geografia sportiva del Nordamerica”; “La geografia sulle magliette di Simone Betti”, “Quattro a tre” di Roberto Brambilla e Alberto Facchinetti, “Le canaglie” di Angelo Carotenuto, “1897. Juventus FC. Le storie” (un autore, Andrea De Benedetti, sarà presente a Macerata). Vanto del Festival sono da sempre il racconto e la celebrazione dello sport paralimpico: venerdì 9 ottobre sarà dedicato un appuntamento con protagonisti il giornalista Claudio Arrigoni, il più celebre cantore italiano dello sport senza confini, e Luca Panichi, lo scalatore in carrozzina. Evento in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione Dipendenze Patologiche di Macerata e Progetto StammiBene. Come ogni anno, Overtime sarà anche l’occasione per raccontare la città di Macerata e il territorio marchigiano, con eventi gastronomici e degustazioni.

Per maggiori info: https://overtimefestival.it/

IL PROGRAMMA – Mercoledì 7 ottobre, Urs Althaus, il mitico Aristoteles del film L’allenatore nel Pallone. Intervista Filippo Roma (Le Iene).

Giovedì 8 ottobre, alle 19, in piazza della Libertà: Alberto Facchinetti, Furio Zara e l’allenatore Nevio Scala.

Alle 21,30 in piazza della Libertà, l’incontro “Lo sport è il mio rock’n roll. Omar si racconta a Overtime”. Ospite: Omar Pedrini, intervista Pierluigi Pardo.

Venerdì 9 ottobre con “Perché mi avete invitato?” sarà ospite in piazza della Libertà, Pif. Intervistano Marco Ardemagni e Filippo Solibello (Caterpillar AM Radio2).

Sabato 10 ottobre alle 19 Gigi Riva, il calciatore con Riccardo Zampagna Cristiano Militello in piazza della Libertà. Alle 21 sempre in piazza sarà poi la volta di Federico Buffa.