FERMO – La pandemia non ferma la scuola di formazione. Ai due consolidati percorsi formativi da quest’anno si aggiunge il terzo: tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici (robotica e industria 4.0).

Scuola e formazione devono essere il centro e il motore indispensabile della ripresa economica che l’Italia si accinge ad affrontare dopo la crisi acuita dalla pandemia da Covid-19. L’ITS Smart, ente formativo che ha come capofila l’ITT Montani, opera da 10 anni organizzando corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS): percorsi di formazione professionalizzante post diploma, attualmente insieme alle imprese del territorio, per fornire competenze tecniche legate soprattutto alle nuove tecnologie che trovano sempre maggiore diffusione nelle aziende.

Lo stretto legame con la realtà produttiva del territorio è la chiave vincente di questi corsi insieme all’alta professionalità dei docenti che per il 70% provengono dal mondo universitario e dalle professioni di consulenza aziendale: a un anno dal diploma, il 90% dei diplomati risulta assunto dalle aziende perché rispondente alle loro esigenze.

Questi corsi inoltre sono completamente gratuiti perché finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Marche, dalle associazioni datoriali.

A fine ottobre l’ITS Smart avvierà 3 nuovi corsi nell’ambito delle nuove tecnologie per il made in Italy:

tecnico superiore della produzione, qualità ed innovazione nel sistema moda (industria 4.0);

tecnico superiore delle produzioni e del marketing nel sistema agroalimentare;

tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici (robotica e industria 4.0).

Il titolo di studio rilasciato è il diploma statale di “Tecnico Superiore nuove Tecnologie per il Made in Italy”. Destinatari sono i giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. I corsi sono a numero chiuso (25/30 alunni) con una selezione in ingresso. La durata è di 2 anni, con obbligo di frequenza, per un totale di 1.800 ore di lezione di cui 800 di tirocinio aziendale ed è previsto lo svolgimento di tirocini e / o soggiorni studio all’estero. Le iscrizioni, con inizio corsi da fine ottobre, debbono essere effettuate entro il 23 ottobre 2020.

Per info www.itssmart.it