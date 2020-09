CIVITANOVA - Il sindaco e candidato consigliere di Forza Italia ha preso parte all'incontro sui fondi destinati alle Regioni che si è svolto allo Shada Beach Club con la partecipazione del senatore Francesco Battistoni

«In un momento come questo è necessario essere concreti e crescere guardando anche fuori dai nostri confini»: queste le parole del candidato consigliere regionale di Forza Italia Fabrizio Ciarapica che oggi ha preso parte a “L’Europa per le Marche”.

L’incontro e approfondimento sul ruolo dell’Europa e sui fondi destinati alle Regioni si è svolto allo Shada Beach Club di Civitanova, con la partecipazione del senatore Francesco Battistoni, il quale «in questi mesi ha fatto un lavoro straordinario – ha detto il primo cittadino di Civitanova – È riuscito a mettere in piedi una squadra competitiva in ogni provincia».

Alla presenza di un pubblico attento Valerio Villa, esperto di sviluppo locale e di programmi comunitari, ha parlato di fondi strutturali 2021-27 e si è affrontato nel dettaglio il tanto sentito argomento del recovery fund.

«L’Europa ha tanti difetti – ha affermato Villa – alcuni decisamente evidenti, ma mai come in questo periodo ha reagito al problema prontamente. L’Italia ha una grande opportunità che non va sprecata. Questo può essere fatto solo con un’amministrazione competente. Le Marche sono popolate da Piccole Medie Imprese e parte dei fondi Europei a livello regionale sono destinati proprio a loro. Negli ultimi anni, questa risorsa non è stata utilizzata come meritava: è necessario avere un apparato governativo con figure competenti. Dobbiamo considerare Bruxelles come la nostra seconda capitale».

«Oggi parlare di recovery fund significa dare alle nostre aziende validi strumenti strumenti e dare loro la preparazione necessaria alla ripartenza economica. Una regione che punta all’innovazione deve essere in grado di intercettare risorse e opportunità. Quella che stiamo portando avanti con Forza Italia è una politica concreta, una politica vicina alle realtà del nostro territorio» ha concluso Fabrizio Ciarapica.