INIZIATIVA della Regione, possono partecipare Comuni, Pro loco e associazioni di categoria. Scade il 30 settembre

Sul piatto 251mila euro per realizzare manifestazioni ed eventi per valorizzare il territorio. Il bando è della Regione e c’è tempo fino al 30 settembre per partecipare. È destinato a Comuni, Pro loco e associazioni di categoria. Si tratta di presentare progetti su iniziative turistiche e attività che riguardino manifestazioni ed eventi di particolare interesse ai fini della valorizzazione dell’offerta turistica territoriale. Lo scopo è sviluppare il numero di presenze turistiche italiane e straniere ed in particolare le attività di accoglienza. È previsto un contributo massimo di 15mila euro concedibile per ogni iniziativa, limitando a due le iniziative per ogni soggetto richiedente. I criteri e i parametri per la valutazione e conseguente redazione della graduatoria in base al punteggio conseguito sono riferiti alla valenza dell’iniziativa in termini di capacità di attrarre presenze turistiche e valorizzare l’immagine del territorio delle Marche, numero di enti e organismi coinvolti nell’organizzazione, coinvolgimento dei media per contribuire a far conoscere l’offerta turistica regionale, spese per la promozione dell’iniziativa al di fuori dell’area interessata all’evento. Le domande devono essere presentate, entro il 30 settembre, via Pec a: regione.marche.funzionectc@emarche.it