MARCHE 2020 - Il movimento che candida a governatore il prof di Civitanova denuncia l'uso del proprio nome da parte degli azzurri: «Siamo una formazione politica antifascista, di sinistra etica e di impegno civile che proprio nulla a che spartire con il partito berlusconiano»

«Forza Italia Marche, a sostegno della candidatura di Francesco Acquaroli, sta utilizzando, in modo più o meno consapevole, l’hashtag #dipendedanoi. È bene ricordare quindi a questo partito, forse disattento, che arriva tardi e male».

Così Dipende da noi, la lista a sostegno del candidato governatore Roberto Mancini. A poco meno di un mese dal voto per le regionali è guerra di hashtag dunque, con il movimento di sinistra che accusa Forza Italia di avergli sostanzialmente rubato il nome per farne uno slogan. «#dipendedanoi – continua il movimento – è una formazione politica antifascista, di sinistra etica e di impegno civile che proprio nulla a che spartire con il partito berlusconiano e con il mondo della destra più estrema incarnata dal candidato presidente che presenzia alle cene celebrative della marcia su Roma. #dipendedanoi è l’insieme di donne e uomini che stanno costruendo sul territorio, da molto prima che Forza Italia si concentrasse sugli slogan elettorali, un percorso ed un movimento aperto e partecipato per prendersi cura delle Marche. #dipendedanoi è anche, ma non solo, una formazione che si presenta alle prossime elezioni regionali sostenendo la candidatura a presidente del prof Roberto Mancini, ben distinto e distante, evidentemente, dal candidato sostenuto dalla destra. Ecco, ora quindi Forza Italia Marche vorrà evitare di creare una inutile confusione e vorrà correttamente smettere di utilizzare hashtag che chiaramente rappresentano altro».