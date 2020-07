PORTO RECANATI - Il concerto si svolgerà il 30 luglio all'arena Gigli di Porto Recanati

Serata all’Opera con la Form, la colonna sonora delle Marche. L’orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da David Crescenzi, sarà all’arena “Beniamino Gigli” di Porto Recanati, il 30 luglio, alle 21,30, per La Cenerentola in concerto. L’opera di Gioachino Rossini, tra le più celebri e amate del compositore, viene proposta dalla Form in ampi estratti, eseguiti in forma di concerto, con interventi narrativi. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Amat e col comune di Porto Recanati, «riserva intrigo, sorpresa, divertimento, allegria, ebbrezza, innamoramento, stupore: tutti elementi stretti nelle trame musicali di un “nodo avviluppato” che si scioglie nell’ultima scena fra i deliranti gorgheggi di una fanciulla, dal cuore buono, impazzita per la felicità» dicono gli organizzatori. Cenerentola viene interpretata dal contralto Beatrice Mezzanotte. Con lei sul palco anche Patrizio Saudelli (Don Ramiro), Davide Bartolucci (Dandini), Roberto Ripesi (Don Magnifico), Laura Tomassucci (Clorinda), Chiara Mogini (Tisbe), Roberto Lorenzi (Alidoro), mentre la voce recitante è Daniela Cerasi e il coro è Santealosi di Agugliano, diretto da Sandro Pucci. Il costo è di 3 euro per il posto unico numerato. Informazioni: Iat Porto Recanati 071/9799084 e Amat 071/2072439 (www.amatmarche.net). La biglietteria presso l’arena Gigli è aperta la sera di spettacolo dalle 20 (071/7591283) e i biglietti si possono acquistare anche online su www.vivaticket.it.