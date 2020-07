L'ALLARME lanciato da una bagnante a Fontespina, dai controlli della Capitaneria di porto non risultano sversamenti. L'ipotesi è che si tratti di un fenomeno naturale dovuto alla presenza di idrocarburi nei fondali

Macchie oleose in mare, scatta la segnalazione a Civitanova. E’ stata una bagnante stamattina, in zona Fontespina tra gli chalet Santina e Virgola Zero Uno, a lanciare l’allarme per la presenza a riva di una chiazza scura e oleosa.

In un primo momento si era pensato ad uno sversamento, escluso però dalla Capitaneria di porto. Non è arrivato nessun allert infatti sul sistema satellitare che rileva le modifiche della consistenza dell’acqua, né dalle verifiche effettuate è risultato il passaggio di qualche petroliera. L’ipotesi più probabile quindi è che si tratti del solito fenomeno naturale, puntualmente segnalato quasi ogni estate. Come rilevato, infatti, in uno studio dell’Università Politecnica delle Marche del 2010 nei fondali del litorale nord di Civitanova ci sono idrocarburi naturali, gas che spesso arrivano in superficie formando appunto delle chiazze oleose. Sempre secondo lo studio si tratta di un fenomeno con rischio trascurabile a riva e con rischio basso a oltre 2.500 metri al largo, cioè non è in grado di creare danni all’ecosistema.