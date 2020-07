PRIMA UN INCONTRO col sindaco Ciarapica, poi col direttivo dell'associazione a Villa Gazzani

Venerdì è stata una giornata intensa per il Rotary Club Civitanova, che ha avuto il piacere di accogliere la vista della governatrice distrettuale Rossella Piccirilli.

Riferimento per i 69 sodalizi di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. Accompagnata dalla presidente del Club cittadino Fabiola Pietrella, la Piccirilli ha al mattino incontrato a Palazzo Sforza il sindaco Fabrizio Ciarapica, con il quale ha rimarcato l’ottima collaborazione dell’ente comunale con il Rotary Civitanova, scaturita in una serie di progettualità come il Banco Farmaceutico. Quindi, dopo un incontro con il direttivo dell’anno 2020-2021, la governatrice è stata accolta nella splendida cornice di Villa Gazzani, dove ha condiviso un momento conviviale con i soci. È stata l’occasione per fare una panoramica sui service in cantiere, che si snoderanno con grande attenzione su ambiente, giovani e lavoro. La presidente Pietrella ha proprio sottolineato come «Opportunità» sia «la parola chiave di questo anno rotariano appena iniziato» e che l’intensa giornata trascorsa si è tradotta in una possibilità concreta «per disegnare un cammino per aiutare il territorio e chi è meno fortunato di noi». Tra gli ospiti della conviviale, il sindaco Ciarapica, l’assistente del governatore Paolo Signore e la presidente dell’Inner Wheel Civitanova Roberta Pizzarulli.