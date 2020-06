MOGLIANO - Mariano Contigiani, 77 anni, si è spento ieri a Torrette dove era stato ricoverato in seguito all'incidente avvenuto mercoledì in via XX Settembre. Era il padre di Ninfa, consigliera comunale a Macerata

Investito mentre attraversava la strada a Mogliano, è morto a Torrette Mariano Contigiani, 77 anni. Ha lottato per due giorni dopo l’incidente avvenuto mercoledì mattina in viale XX Settembre, in seguito al quale era stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Ancona. Era ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico, dopo essere stato colpito dallo specchietto di una Fiat Panda condotta da un coetaneo e vicino di casa, che frequenta lo stesso bar, mentre attraversava di fronte ad una ferramenta in una delle sue solite passeggiate mattutine. Contigiani è caduto a terra ed è andato in arresto cardiaco, ma è stato rianimato dagli operatori della Croce Verde di Monte San Giusto. Poi il trasferimento a Torrette e due giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere ieri intorno alle 19,30. Conosciutissimo non solo in paese, per aver gestito una ditta di mobili, ma anche in tutta la provincia per il suo impegno in politica (era stato consigliere provinciale), per essere stato presidente della Cna di Macerata per otto anni (dal 93 al 2001) e per il suo impegno come presidente del Formart, ente regionale per la formazione professionale, era il padre della consigliere di Macerata, Ninfa Contigiani. Non è stata ancora fissata la data del funerale, del quale si occuperanno le onoranze funebri Rossetti, perché non è escluso che la salma sia sottoposta a ispezione cadaverica. La posizione del conducente dell’auto, che non avrebbe visto il 77enne che stava attraversando perché abbagliato dal sole, è al vaglio dei carabinieri.