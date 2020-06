VERDE - Il direttore dell'associazione, Marco Ciarulli: «Progetto positivo ma va individuata un'altra zona»

Area camper a Valfornace, Legambiente: «Progetto positivo, ma la zona scelta, dove si trova un bosco urbano, poco valorizza il territorio», lanciata una raccolta firme. Il direttore di Legambiente Marche, Marco Ciarulli, sottolinea che «Siamo molto propositivi nei confronti del progetto di creare un’area camper ad uso turistico. Siamo in un territorio a forte vocazione turistica, in parte compreso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dove inoltre sussistono ulteriori ambiti di rilevanza naturalistica, come l’Oasi del lago di Polverina, ed elementi storico-achitettonici di rilievo quali ad esempio il Castello di Beldiletto; un contesto dunque con un potenziale straordinario, ancora non del tutto espresso, ma destinare l’area di via Mariana da Frontillo, attualmente bosco urbano, a parcheggio di camper ci sembra una scelta che poco valorizza il territorio, soprattutto per la presenza di numerose alternative valide». Il bosco urbano fu istituito con una festa dell’albero nel 1993 dove furono piantati oltre 40 tipi di piante ed è un simbolo per il paese. «Ci sono alternative valide per realizzare un buon progetto come questo – prosegue Ciarulli, direttore di Legambiente Marche -, come ad esempio l’area attrezzata poco distante dal bosco urbano che attualmente ospita temporaneamente la banca e le poste. Un’area come questa permetterebbe di rallentare il consumo di suolo, essendo l’area in parte già cementificata. Inoltre è un’area già provvista di alcuni servizi utili per i turisti. Ma non solo, ci sono altre aree potenzialmente valide, meno impattanti dal punto di vista ambientale, per ospitare un’area camper». Legambiente Marche ha lanciato una raccolta firme sulla piattaforma “change.org” intitolata “Salviamo il bosco urbano di Valfornace” per chiedere di individuare un’alternativa all’area individuata per ospitare i camper.