L’Hockey club Mogliano ha deciso di ripartire e così è stato. Dopo lo stop forzato dovuto al lockdown per via della pandemia Covid-19 si è svolto, nella mattinata di domenica 14 giugno 2020, il primo allenamento per le giovanili del club. L’impegno della dirigenza è stato fondamentale per permettere al settore tecnico di ricominciare in piena sicurezza e rispettando le linee guida per la ripresa dell’attività sportiva. Sono stati predisposti, in tempi rapidi, percorsi di accesso ed uscita alla struttura sportiva, termoscanner e sanificatori e tutte le accortezze necessarie che hanno permesso di essere perfettamente in linea con i protocolli nazionali e regionali. Il settore tecnico della squadra si è impegnato a proporre attività motorie e tecniche sfruttando appieno gli spazi favorendo quindi il distanziamento sociale che ha permesso ai ragazzi di allenarsi in totale sicurezza. La ripresa delle attività sarà graduale, e si adeguerà a quelle che sono le direttive indicate ma il segnale che la società sportiva vuole lanciare è chiaro: mantenere sempre vivo il legame con i tanti ragazzi dell’Hockey club Mogliano dando loro la possibilità di esprimersi attraverso la passione per questo sport. La dirigenza, oltretutto, vuole dare ai suoi ragazzi, nel pieno dell’età evolutiva, la possibilità di un ritorno all’attività motoria, dopo quasi 3 mesi di stop forzato, fondamentale per un sano sviluppo corporeo che sia il più possibile mirata e strutturata in tal senso.

Nelle parole del presidente, Livio Seri, traspare tutta la voglia di ripartire: «In questo periodo mi è mancato tutto: assistere agli allenamenti, le partite dei campionati giovanili e della prima squadra e i momenti conviviali dopo le gare. È stato un piacere vedere di nuovo i ragazzi correre e divertirsi al campo. Ricominciare al più presto era un obiettivo che ci eravamo prefissati già in pieno lockdown, e anche se la situazione non può ancora definirsi normale possiamo, comunque, ritenerci soddisfatti».

Nonostante il periodo particolare e le difficoltà, il futuro per la società sportiva si prospetta ricco di sfide che verranno affrontate con la giusta determinazione ed il giusto entusiasmo. In programma vi è il progetto di rifacimento del manto di quello che è stato il primo campo da hockey su prato nelle Marche, omologato nel lontano 1999. Sembra in procinto di sbloccarsi un’iter già avviato da tempo che ha permesso al Comune di Mogliano di accedere al finanziamento necessario per raggiungere tale scopo che permetterebbe una riqualificazione della struttura dando alle giovanili ed alla prima squadra la possibilità di allenarsi su di un manto nuovo ed all’avanguardia. Tutto ciò rende consapevole la dirigenza di essere di fronte ad una grande possibilità che dovrà essere sfruttata appieno e sicuramente non si farà cogliere impreparata.