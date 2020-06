VIAGGIO - Il presidente Raffaele Daniele: «Da martedì 16 prenderà il via un nuovo progetto che vedrà due volte a settimana gli esperti di Red e delle Associazioni che collaborano ospiti alle 18.15 per parlare di tutta una serie di tematiche»

Non si ferma il viaggio multicanale di Villaggio digitale 2020, l’evento organizzato da Red Rete educazione digitale insieme a tanti partner istituzionali ed associazioni come Glatad Onlus, Stammibene Info, Cogito, Aps Sentinelle del Mattino, Citanò alla droga, Help Sos onlus, Age Marche, Aiart, Veder Crescere con il Dialogo, Il faro cooperativa sociale, Asur Marche AV3, Comune di Macerata, Comune di Appignano, Comune di San Severino, Garante regionale dei diritti della persona- Regione Marche, università di Macerata. «E così dopo essere stati costretti ad annullare il festival in presenza e aver dato il via ad una serie di dirette con un buon seguito (oltre 30 mila visualizzazioni realizzate nell’ultimo mese), si passa adesso alla Radio e nello specifico a Radio Linea – precisa il presidente Red Raffaele Daniele – Martedì 16 giugno infatti prenderà il via un nuovo progetto dal titolo “Le Storie del Villaggio digitale” che vedrà due volte a settimana (il martedì e il giovedì) gli esperti di Red e delle Associazioni che collaborano con essa ospiti alle 18.15 in radio e in video per parlare di tutta una serie di tematiche».

La trasmissione durerà pochi minuti ma ci sarà il tempo «per uno dei professionisti di parlare di un fenomeno che coinvolge la rete. Si partirà da un racconto dell’ospite di un caso reale e poi si spiegherà come affrontare determinate situazioni – sottolinea -. I temi trattati saranno i videogiochi, problematiche inerenti i social, revenge porn, fake news, truffe, rischi e pericoli della rete ma anche opportunità e occasioni. La prima puntata vedrà ospite Paolo Nanni, comunicatore, a cui faranno seguito nelle prossime settimane Antonella Ciccarelli criminologa e sociologa, Marco Pascarella psicologo, Daniela Zepponi blogger e social media manager, Lorenzo Lattanzi presidente Aiart Marche, Andrea Foglia fisioterapista esperto di fake news in tema di salute, Raffaele Daniele Presidente Associazione Red esperto di fenomeni delittuosi in rete, Ninfa Contigiani ricercatrice Unimc e tanti altri ancora. Vi ricordiamo inoltre che restano ancora gli ultimi incontri con diretta streaming sui canali Facebook e Youtube del Villaggio digitale – spiega Daniele – martedì prossimo si parlerà di “Mildfulness e la salute digitale” con Paolo Roganti e Silvio Luchetti, moderati da Massimiliano Cascata, il giovedì successivo di “Copyright e creative commons” con Raffaele Daniele presidente Red, Giovanni Albanese Avvocato artista e Tommaso Paiano bibliotecario wikipediano moderati da Massimiliano Cascata e l’ultimo incontro della stagione si svolgerà il 23 giugno con l’Age Marche moderato da Daniela Zepponi che presenterà i risultati di un questionario regionale sulla didattica a distanza.

Sono stati già fatti 11 incontri con dirette sui social che hanno toccato diverse tematiche – evidenzia il presidente Red – truffe on line, vamping, servizi e corretta comunicazione, didattica a distanza, salute on line, violenza di genere, trappole della rete, disinformazioni alimentari, la scelta di Silvia Romano, relazioni e dipendenze, la guerra della salute, tracciamento sociale e datacrazia, con tantissimi professionisti come ospiti e moderatori. Paolo Nanni, Alessandra Pierini, Daniele Raffaele, Lorenzo Lattanzi, Gianni Giuli, Andrea Nobili, Agostina Latino, Cristiana Tullio, Daniela Zepponi, Lorenzo, Massimiliano Cascata, Antonella Ciccarelli, Ninfa Contigiani, Marco Pascarella, Elisa Giusti, Erika Belelli, Viorika Ursu, Emmanuele Pavolini, Chiara Salonia e Leonardo De Bastiani, Rosaria D’Anna, Marco Splendiani, Valentina Ugonelli, Margherita Carlini, Rinaldo Livio Perri, Andrea Foglia, Elisa Pelati, Martina Panichelli e Alexandra Florescu, Marco Baldi e Simone Calzolaio.

Quello che Red ha fatto fino ad oggi e che continuerà a fare, ricercando sempre nuove forme di comunicazione e metodologie di apprendimento, conferma l’importanza della rete costituita dalle istituzioni e associazioni nel diffondere le buone pratiche di cittadinanza digitale, indispensabili per la sfida che ogni giorno deve essere affrontata e vinta, usando la rete e le sue tecnologie – conclude -. L’Italia è ultima per competenze digitali e solo il 13% ha accesso alla banda ultralarga. Questo è il risultato dell’ultimo rapporto della commissione europea. In Italia si usano poco i servizi pubblici digitali, le imprese italiane presentano ritardi nell’utilizzo di tecnologie, e lo stesso vale per il commercio elettronico. Non si ha consapevolezza dei rischi della rete ma anche delle opportunità. Il “villaggio digitale” vuole creare proprio questo percorso di formazione digitale di comunità che accresca le competenze e l’educazione. Non è più tempo di rimandi o di volgere lo sguardo da un’altra parte, per questo Red chiede l’impegno ai cittadini e alle istituzioni di essere protagonisti di questa rinascita culturale. Se ciò non accadesse, ci troveremo di fronte al pericolo di una regressione culturale, economica, sociale e forse anche democratica». I profili Facebook e Youtube dove seguire e rivedere le dirette del Villaggio:

https://www.facebook.com/redvillaggiodigitale/

https://www.facebook.com/reteeducazionedigitale/

https://www.youtube.com/channel/UCJrPBTGKVv3nQJM4qlCkmgA?