Recanati, Primo maggio social

APPUNTAMENTO domani dalle 10 sulla pagina Facebook RecanatiBellezzaInfinita

Così come è stato per il 25 aprile, dove la diretta Facebook ha proposto tante iniziative totalizzando oltre settemila contatti, l’Amministrazione comunale di Recanati ripropone una maratona social anche per celebrare la ricorrenza del 1 maggio, festa dei lavoratori, per riflettere sul futuro del lavoro nel momento della parziale ripresa delle attività durante l’emergenza coronavirus. Il 1 maggio online si aprirà sulla pagina Facebook RecanatiBellezzaInfinita alle 10 con un intervento del sindaco di Recanati Antonio Bravi, a seguire il sindacalista della Uil Marche Manuel Broglia parlerà del “Lavoro in sicurezza per costruire il futuro”, la maratona social si chiuderà con l’intervento dello storico Marco Moroni sul tema “Il Lavoro a Recanti tra 800 e 900 un microcosmo industrioso”.

«Il lavoro e la salute sono i beni più preziosi da tutelare in mezzo a questa crisi sanitaria che ha messo anche in ginocchio tante aziende, liberi professionisti e relative famiglie – ha dichiarato il sindaco di Recanati Antonio Bravi – La ripartenza ci sarà con una rinnovata organizzazione del lavoro che punta innanzitutto sulla sicurezza personale. Il protrarsi dell’emergenza rischia di acuire sempre di più le divisioni sociali tra chi ha e chi in questo momento non riesce nemmeno a far mangiare la propria famiglia e la tutela delle categorie più deboli della comunità è il principale impegno della nostra Amministrazione, grazie anche alle numerose donazioni dei privati che pervengono nel conto corrente comunale aperto per l’emergenza sociale. Ci tengo inoltre a sottolineare che durante questo periodo, che prima o poi passerà, non bisogna perdere le abilità e l’ ingegno che hanno fatto diventare grande il nostro territorio, ma al contrario, per dare un senso al presente è necessario impegnarsi per migliorarsi, acquisendo nuove capacità e competenze grazie anche all’aiuto del web, per essere pronti e ancora più motivati alla ripartenza». Il Comune di Recanati ha messo a disposizione un conto corrente per poter fare donazioni destinate a fronteggiare l’emergenza sociale della comunità generata dall’attuale situazione sanitaria. Questo è il conto : IT12S0876569130000000065262 intestato a Comune di Recanati Piazza Leopardi, 26 presso la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano La causale da inserire è: Emergenza coronavirus – misure urgenti di solidarietà.