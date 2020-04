IL BOLLETTINO del Gores - La percentuale dei positivi sul totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (700) è di poco superiore al 13%. I contagi totali salgono a 4.710

Sono 96 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel bollettino delle 9, dopo l’esame degli ultimi 700 tamponi. A livello giornaliero si tratta di un’incidenza di casi positivi del 13,7% sul totale degli esami svolti nelle ultime 24 ore. In pratica uno su sette. Ieri la stessa percentuale era del 22%, il giorno prima del 15%, mentre le media della settimana scorsa, la quarta di lockdown, era del 18%. Quello di oggi, quindi, è il dato più basso nella nostra regione dallo scoppio della pandemia. In totale i contagi salgono a 4.710 su 16.619 tamponi effettuati fino ad oggi: un’incidenza complessiva dunque del 28,3%, leggermente in calo anche questo dato rispetto a quello registrata ieri (28,9%).



Divisi per provincia, i contagi sono 664 in quella di Macerata (25 in più rispetto a ieri), 1.429 in quella di Ancona (28 in più rispetto a ieri), 1.956 nel Pesarese (37 in più), 314 nel Fermano (due in più) mentre in provincia di Ascoli restano 235 esattamente come ieri e come due giorni fa mentre il 4 aprile erano 233. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 139 (ieri 140) e crescono le persone in area post critica salite da 193 a 198. Cresce il numero di persone dimesse e guarite: sono 342 mentre ieri erano 296 (46 in più in un giorno). Nelle Marche le persone in isolamento sono 7.335 di cui 1.010 sono operatori sanitari. In quarantena in provincia di Macerata ci sono 988 persone.

LA SCHEDA DEL GORES